Što šarlatani znaju o HDZ-ovu gambitu s Josipom Rimac?

Kad netko prolazi kroz političke igre prijestolja i antikoruptivno iskustvo kakvo smo mi prošli, onda i nakon 30 godina demokracije put do publike nađu i nebulozne konstrukcije kao što je ovih dana ona o HDZ-ovu predizbornom gambitu, žrtvi Josipe Rimac od koje bi HDZ trebao profitirati na izborima. Uvjerljivije je od toga zvučalo čak i kad se Domovinski pokret pohvalio kako je osnažen suradnjom s političkom posvudušom Strankom umirovljenika i Lazarom Grujićem kojem je lakše reći koga nije podržavao, a 2016. je kao nositelj liste osvojio 176 glasova.

S obzirom i na značaj koji tajming uhićenja ima u političkom životu Hrvata ne čudi što je i predsjednik SDP-a Davor Bernardić u maniri senzacionalističkih medija ustvrdio kako je do uhićenja došlo po "političkom nalogu" i radi dojma pred izbore da se nešto radi. Doduše, i Miroslav Škoro je slično rekao. Mirando Mrsić je to nazvao "HDZ-ovom predizbornom paradom", Tomislav Tomašević "predizbornim uhićenjima", a i Mirela Holy "paradom za birače". Svima je zajedničko kako su i Uskok i sudstvo, uz policijski aparat bezlične figure u službi HDZ-a. Kad bi bilo tako, džabe krečimo već 30 godina. Zar je to politika, domoljublje i briga za opće dobro, baš svaku antikoruptivnu akciju već u začetku "minirati" uobičajenim arsenalom populističkih objeda uz jedini argument famoznog tajminga uhićenja koliko god je taj pojam stekao značajnu ulogu u političkom životu Hrvata. Zar je jedino zlouporaba neukosti birača i uporaba stalno istih obrazaca zaglupljivanja o političkim dirigiranom pravosuđu kojem se određuje tajming postupanja, jedino što su u stanju osmisliti!?

Zapravo je sramotno da takvo urušavanje autoriteta državnih institucija i pravosudne vlasti, unatoč i svim slabostima, još uvijek prolazi i da većina oporbe nije u stanju naći nešto uvjerljivije za kritiku Andreja Plenkovića, njegove Vlade i HDZ-a. To bi trebala biti teza političkih šarlatana, a ne ozbiljnih političara koji poznaju policijsko-pravosudni sustav u kojem, kao što vidimo, ni "bubu" u automobilu nije moguće sakriti (i to je zapravo pravi problem), a kamo li perfidnu zavjeru iz najmračnijih razdoblja, što bi u svojoj biti predstavljalo stranački dirigirano uhićenje.

VIDEO Istražitelji su nadzirali razgovore Josipe Rimac u vozilu: "Kada sve to prođe sigurno imaš svojih 500.000 kuna..."

Teza o HDZ-ovoj predizbornoj žrtvi Josipe Rimac uostalom pada već na elementarnoj logici. Ona nije bila nevažna "pješakinja" već je riječ o "djetetu HDZ-a" i unatoč nekompetenciji za funkciju državne tajnice u Ministarstvu uprave legitimnom izboru ove Vlade za koju je odrađivala i specijalne subverzivne zadatke, manje oko referenduma, dok je predvodila "reformu" instituta sukoba interesa u smjeru obrnutom od očekivanja demokratske javnosti. I to kao dužnosnica koja se već afirmirala po ignoriranju sukoba interesa.

To ne može sakriti ni protokolarna fotografija sa sastanka predsjednika Vlade i državne tajnice Rimac koja ilustrira efektan, ali i manipulativan prikaz Plenkovićeve distanciranosti uz beskompromisnu višekratnu tvit-poruku: "Nema nedodirljivih i naša poruka je jasna: Dosta je korupcije". Takav antikoruptivni entuzijazam nismo čuli od premijera kad je pokrenuta istraga protiv Lovre Kuščevića. Tada je premijer bio vrlo neutralan uz jedini komentar: "Ovo su tek procesne radnje, vidjet ćemo što će biti od svega toga". U slučaju Rimac nije odolio predizbornom zovu iako se prethodno ogradio: "Ako se pokaže da je netko učinio kazneno djelo za to treba odgovarati, bez obzira na ime i prezime i bez obzira na stranačku pripadnost".

To je ipak drugačije od onoga čemu nas je kao premijer podučavao Zoran Milanović kad je dijelio lekcije DORH-u i sucima kako treba tumačiti zakone u slučaju SDP-ovih Željka Sabe i Marine Lovrić Merzel, a notoran je i njegov angažman u slučaju Perković i Mustač. Bernardić kao njegov nasljednik u SDP-u uporan je u senzacionalističkim objedama na štetu pravosuđa, a najbučniji je i na temu korupcije, iako na vlastitom primjeru pokazuje kako o tomu nema pojma jer drži kako je najnormalnije na političkoj poziciji uzeti dar od 263.000 kuna i ne platiti porez pa onda na sav glas vikati "oni su korumpirani". U zdravoj sredini izgrađenih institucija i politički osviještenih građana, i Bernardića i SDP snašla bi zbog toga zaslužena kazna, kao i HDZ i Plenkovića zbog Kuščevića i Rimac, ali i sve one šarlatane, gurue političke misli, inženjere opasnih političkih konstrukcija i lovce u mutnom. Osobito u kriznim vremenima koja traže liderstvo, i to prije svega uravnoteženo, odgovorno, pošteno i uz nužne kompetencije. Ali, da im to šteti, bi li se tako ponašali?