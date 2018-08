Pupovac je pred Vučićem trebao biti hrvatski, a ne srbijanski političar

Dan sjećanja na stradanje i progon Srba uveden je prije četiri godine u Srbiji kao svojevrsni “paralelni” praznik, baš na 4. kolovoza, kako bi konkurirao hrvatskom Danu pobjede koji Hrvati obilježavaju u Kninu svake godine 4. i 5. kolovoza.

Vučić Dan sjećanja organizira uvijek u mjestima u koja su se devedesetih doselile tisuće Srba izbjeglih iz Hrvatske jer to je njegova jaka izborna baza koja mu redovito daje nekoliko stotina tisuća glasova. Stoga je to uvijek predstava nabijena emocijama gdje se recitiraju ili citiraju priče o tome kako su ustaše iz Hrvatske vojske u Oluji klali i paščad, kravama parali trbuhe i slična proza kakvu je ove godine u Bačkoj Palanci Vučić izgovarao osobno.

Uvijek uz predstavnike vrha Srpske pravoslavne crkve (SPC), ovaj skup koristi se da bi se odaslale i političke poruke Hrvatskoj i Hrvatima, koje su uvijek ratoborne, odnosno onakve kakve Vučić želi izreći baš pred Srbima izbjeglim iz Hrvatske i njihovim potomcima. Nakon svakog Dana sjećanja osjeća se jače podgrijavanje međunacionalne mržnje između Srba i Hrvata.

Od prvog, 2015., Vučić Hrvatsku smješta kao nasljednika NDH, no ove godine pojačao je ton. Hrvatsku je “hitlerizirao”, bez ostatka.

No to nije sve, drugi redoviti govornik na ovim skupovima klasične mitomanije Milorad Dodik, banjolučki vožd, također je ove godine bio posebno nadahnut i izrekao programski da će svi Srbi opet biti u jednoj državi! Sve ove teze previše sliče na nastavak klasične velikosrpske politike pa je u Hrvatskoj jako negativno odjeknulo da je tamo bio i Milorad Pupovac, lider Srba u Hrvatskoj. On nije baš redoviti gost na tim skupovima, premda je dolazio i ranije.

Problem je s njegovim odlaskom na Dan sjećanja ove godine veći, jer je Pupovac koalicijski partner aktualne Vlade Andreja Plenkovića, osim što je zastupnik u Hrvatskom saboru već 20-ak godina. Osim što nadzire oko 25 milijuna kuna koje iz proračuna Hrvatska daje SNV-u i drugim srpskim organizacijama.

Osim toga, Pupovac je hrvatski političar, a ne srbijanski i sada se svi pitaju je li njemu Hrvatska domovina ili nije? Jer bi svaki hrvatski političar, bez obzira na svjetonazor, nakon onakvih uvreda Hrvata i Hrvatske otišao ili prosvjedovao. Pupovac vjerojatno ne misli da živi u nacističkoj zemlji, okružen ustašama, ali to na žalost nije javno pokazao baš pred Vučićem.

Što se Plenkovića tiče, prema prvim izjavama, “Pupovac je tamo pozvan pa je otišao”, neće dramatizirati. Naime, Pupovac je pozivan i u Knin na obilježavanje Oluje pa se nikada nije odazvao.

Stoga se mogao ne odazvati i na Vučićev antihrvatski skup. Pupovac je iskusan i pametan političar pa čudi što je otišao u Bačku Palanku, svjestan kako će to u Hrvatskoj doživjeti njegovi partneri iz HDZ-a. A što ako je oprezni Pupovac želio eskivirati B. Palanku, no Vučić je uvjetovao da mora doći?

Još gore.

To bi onda značilo da je njemu viši autoritet predsjednik Srbije od Hrvatskog sabora, gdje radi, i Plenkovića s kojim koalira. Plenković se prošle godine riješio mostovaca zbog nepovjerenja. Misli li da se nakon ove epizode može i dalje pouzdati u Pupovca?

