Prva kuća s crvenom naljepnicom srušena je 445 dana od potresa. Sramota!

Nakon 445 dana od zagrebačkog potresa, počela je obnova u Zagrebu! Tako je glasila vijest ovih dana! Zapravo bi točna vijest bila da obnova nije još ni počela, da je tek počelo rušenje kuća, i to čak više simbolički, nego stvarno. Jer iako je počelo, svelo se na nekoliko kuća, ništa se opet spektakularno nije dogodilo. Nije krenulo masovno rušenje, a o obnovi da i ne govorimo. Hoće li ljudi na zagrebačkome području naći novi krov nad glavom do zime, to nitko ne zna. Jedino preostaje dignuti glavu prema nebu i sklopiti ruke i moliti se...