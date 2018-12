Predatori koji uništavaju osjećaje, misli i ljudskost

Muškarci koji ne vole žene: tako bi mogao glasiti sažetak hrvatskih vijesti zadnjih dana. Odnosno, vole ih - ali vole ih mučiti.

Najnoviji slučaj iz Splita tipičan je. On ju je tukao, prijetio da će ubiti djecu, tjerao ju da diže kredite kako bi vratila njegove kockarske dugove. Za sada je na tome stalo jer se supruga od njega maknula, šteta je ograničena na njezinu dušu i bankovni račun jer mu dugove još plaća, sretna da se barem nasilnika oslobodila.

Takve agonije u pravilu traju godinama. Ljetos je u Splitu konačno došao na sud slučaj 8-godišnjeg zlostavljanja u kojem je čovjek ženi i kćeri govorio da su kurve, a sinovima da su debili, pritom ih čupajući za kosu i šamarajući.

Kad mu je supruga konačno rekla da će pozvati policiju - rekla, ne pozvala - došao je doma s dvije puške i rekao da će ih sve pobiti. Na sudu je rekao da je sve to malo preuveličano.

Svi smo doznali sve detalje zastrašujućeg slučaja u Zadru kad je Darko Kovačević, veoma snažan mladić, razbijao lavabo glavom djevojke u kafiću, a na kraju je pušten.

U mnoštvu zgroženih napisa može promaknuti izvješće da je dan prije djevojka bila s njim u tom istom kafiću.

Pokazao joj je bombu i rekao joj da će 20 godina biti u zatvoru, ali kad izađe, ubit će i nju i njezinu obitelj. Zašto je dan kasnije došla opet onamo? I manijak iz Bihaća najavio je supruzi da će ubiti njezino troje djece, zašto ih je ostavila s njime?

Kristina Krupljan, koju je njezin dugogodišnji dečko David Komšić ubio popodne 22. veljače 2017. godine, to je jutro svjedočila na sudu baš protiv njega.

"Više smo puta prekidali jer je on znao biti nasilan i ljubomoran", rekla je, među ostalim, na dan svoje smrti. Zašto mu se vraćala?

U Varaždinu upravo traje suđenje ženi koja je nožem ubila muža. To je jutro policija bila u njihovoj kući zbog sukoba podgrijana alkoholom. Muža su odveli u postaju i potom pitali ženu da li da ga puste doma, a ona je pristala. "Ja sam otišla leći, ali znala sam da me čekaju batine kad dođe jer je to već bila rutina", rekla je žena. Zašto je onda čekala? Sudbina tih žena podsjeća na sućutnu rečenicu austrougarskog pisca Josepha Rotha koji ih je usporedio s "ubogom divljači koja sama traži svog lovca". S puno manje stila istu je misao nedavno izrekao visoki zadarski policijski službenik, iako je to poslije zanijekao i pred medijima i pred unutarnjom kontrolom: "Očito ima tih žena koje tako traže".

Mara Tomašević tužila je supruga, župana Alojza Tomaševića, za zlostavljanje, zadobila simpatije nacije, a potom je, izložena raznim pritiscima, optužbe povukla. "To vam je tako u braku", rekla je ministrica demografije, obitelji, mladih i socijalne politike Nada Murganić.

Čini se, doista, da žrtve traže nasilnika. Međutim, istina je malo drugačija: nasilnik ima moć nad žrtvama. Francuska psihijatrica i viktimologinja Marie-France Hirigoyen - čije su dvije knjige prevedene na hrvatski, i toplo ih preporučujem - kaže da nasilnik ne izabire žrtve slučajno. Žrtve prihvaćaju zavođenje, a nasilnik u njima uočava pukotine, nastale zbog obezvređivanja i okrivljavanja. Takve su žene previše tolerantne, dopuštaju nedopustivo i tako on prodire u njihov duh i podvrgava ih sebi.

"Manijak - to ne može biti svak", kako je pjevao Dino Dvornik. Takav opasni manipulator precjenjuje svoju važnost, mašta o neograničenoj moći, misli da je poseban i očekuje da mu svi ugađaju i da mu se dive. Bahat je i zavidan, bez ikakve empatije za druge, koristi ljude za svoje ciljeve. Nema nikakav moralni osjećaj, u razgovoru je neiskren i podrugljiv. Može biti mitoman, varalica ili narcisoidni pervertit. Nema skrupula i okretan je u društvenim odnosima. Njegova snaga zavođenja je enormna, a zavodi pogledom, dodirom i riječi. To su pogledi koji gutaju i hipnotiziraju, dodiri od kojih se ježite i koji vas paraliziraju, riječi koje vas uvlače u bezdanu klopku u kojoj se laž više ne razlučuje od istine.

Ono zbog čega su narcistički pervertiti opasni za okolinu jest njihov osjećaj nepotpunosti - zbog toga stalno šire svoj narcizam. Oni su predatori koji uništavaju osjećaje, misli i ljudskost svojih bližnjih. Bježe od odgovornosti, uživaju u prijestupima. Kad ih konačno razotkrijete, prekasno je jer ste već u njihovoj vlasti. Ako se pobunite, postaju opasni i smrtonosni - jer u vama prepoznaju sebe, opasno čudovište, vampira koji isisava sav život. Ako ih uhite, izbjegavaju odgovornost i nariču kako su svi protiv njih.

Foto: Dino Stanin/Pixsell

Puštanje Darka Kovačevića u Zadru otkrilo je slabost represivnog sustava - čovjek ima već desetljeće raznih nasilnih prekršaja za sobom za koje nije kažnjen, sudske optužbe su smiješno blage i neučinkovite, svjedoci se ne sjećaju ili ne dođu na sud. On sada od kuće daje izjave za medije kako je "došlo do ucjene", da su mu "ukinuta sva ljudska prava", da mu se "namješta", da je "sve kompletna kleveta i laž".

Veliki protesti što su, u zaštitu žrtve, uslijedili u Zadru, možda postrože sankcije i ubrzaju sustav - pa da se više ne dogodi da policija pita ženu da li da puste njenog muža doma, iako ju je to jutro premlatio. Možda. Ali koliko djevojaka ovoga trena dogovara susret s čovjekom koji im radi o glavi?

