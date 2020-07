Počinje nikad izazovnija Večernjakova Turistička patrola

Večernji list ponovno je krenuo u svoju ljetnu avanturu koja traje već desetljećima. Turistička patrola, jedan od naših najstarijih i najvažnijih brendova, unatoč nikad izazovnijoj godini za hrvatski turizam, obići će mjesta na obali, od Novigrada u Istri do Cavtata na krajnjem jugu naše zemlje, od kojih su mnoga godinama neopravdano skrivena od javnosti, a neka su se prvi put našla u konkurenciji za šampiona jadranskih destinacija.

Ove godine naši će reporteri napraviti temeljitu inspekciju 29 odredišta na moru, ocijeniti organizaciju plaža, kvalitetu i raznolikost smještaja, urednost i izgled mjesta, istražiti nivo zdravstvene skrbi, inventivnost ugostiteljske ponude, dnevne i noćne sadržaje, a otkrit ćemo i neke nepoznate ili manje poznate dragulje na našoj obali te preporučiti što nikako ne smijete propustiti ako vas put navede u određenu destinaciju.

Uvažavajući specifičnu zdravstvenu situaciju u kojoj se svijet nalazi, posebnu pažnju obratit ćemo na to koliko se pojedini objekti pridržavaju epidemioloških preporuka i mjera u svrhu zaštite zdravlja gostiju i domaćina.Kao i prošlog ljeta, naglasak ćemo staviti na ljude koji u sve oštrijoj globalnoj turističkoj konkurenciji predstavljaju onaj jezičac na vagi koji činu ključnu razliku od zemlje do zemlje, od destinacije do destinacije.

Gostoljubivost i susretljivost domaćina, njihova kompetencija, znanje i volja da udovolje specifičnim zahtjevima suvremenog gosta kvalitete su na koje ćemo posebno obratiti pažnju. Industrija putovanja mijenja se iz godine u godinu. Od 1975., kada je Večernjak predstavio Turističku patrolu, do danas turizam je postao najmasovniji i najlukrativniji ekonomski sektor u svijetu, koji dobrim dijelom utječe na ukupnu sliku hrvatskog gospodarstva.

Svjesni toga, ali i aktualne pandemije novog koronavirusa koja nije poštedjela ovu sezonu, odlučili smo otvoriti novu stranicu Turističke patrole i otkriti vam čari dosad manje poznatih odredišta na Jadranu kako bismo, među ostalim, dali dodatni zamah promociji hrvatskog turizma na domaćem tržištu u vrijeme kada je domaći gost važniji no ikada.