Pobuna turističkih vodiča: HZZ nas briše iz evidencije i traži da vratimo novac!

Hrvatski zavod za zapošljavanje iz evidencije briše turističke vodiče. Ne samo što više nakon turističke sezone, kada prestaju raditi, ne mogu ostvariti pravo na naknadu za vrijeme nezaposlenosti, već je moraju vratiti ako im ju je HZZ isplaćivao proteklih godina.

– Ni jedan zakon se nije promijenio, ali preko noći vodiči se brišu, gube prava kao nezaposlene osobe, moraju vraćati novac dobiven od HZZ-a, a u pojedinim županijama čak ne mogu otvoriti obrte ili pri zatvaranju sezonskog obrta moraju poništiti iskaznicu turističkog vodiča. Naime, HZZ odjednom tvrdi kako turistički vodiči stjecanjem uvjerenja i pribavljanjem rješenja kojim se odobrava pružanje usluga turističkog vodiča automatski postaju zaposleni iako nemaju posao i ne rade! Zašto? Nakon desetaka poslanih mailova raznim institucijama, odgovora još nemamo – kaže Kristina Nuić-Prka, predsjednica Zajednice društava turističkih vodiča Hrvatske.

A što nakon sezone?

– Ljudi su doživljavali šokove. Zovu ih sa HZZ-a ili dobivaju rješenja u kojima se od njih traže da vrate naknadu koju su dobivali kao nezaposlene osobe. Počelo je u Istri, a kada smo zatražili očitovanje ostalih ispostava HZZ-a, u namjeri da pomognemo kolegama, istu praksu počeli su provoditi u cijeloj Hrvatskoj. Ljudi su očajni, nemoguće je raditi u takvoj pravnoj nesigurnosti. Lokalne zajednice ulažu u edukaciju vodiča, u Slavoniji tog kadra nedostaje i umjesto da ih se potiče, onemogućava im se bavljenje tom djelatnošću. Kada smo ukazali na problem, HZZ nam je dao preporuku da se vodiči izbrišu iz registra nakon prestanka sezone, a onda neka se ponovno upisuju, ali to nije rješenje jer su se, da bi ostvarili pravo na naknadu, trebali ispisati odmah nakon prestanka rada – kaže Kristina Nuić-Prka.

Foto: Ivo Čagalj/PIXSELL

Mi smo bili bolje sreće od Zajednice društava turističkih vodiča Hrvatske. Odgovor na pitanja imaju li turistički vodiči prava nezaposlenih osoba i zašto se brišu iz evidencije HZZ-a dobili smo i od Ministarstva turizma i od Ministarstva rada, ali su zauzeli potpuno suprotne stavove!

Ministarstvo turizma u svom je odgovoru stalo na stranu turističkih vodiča, a Ministarstvo rada na stranu HZZ-a.

“S obzirom na to da je ishođenje rješenja o odobrenju za pružanje usluga turističkog vodiča preduvjet da bi turistički vodič mogao pružati svoje usluge kao obrtnik, trgovačko društvo ili kao slobodno zanimanje, upis u navedeni upisnik ne znači da turistički vodič i pruža takve usluge, nego mu činjenica upisa u upisnik daje pravo na pružanje usluge. Upis u upisnik vodi se zbog evidencije osoba koje ispunjavaju uvjete za pružanje usluga turističkog vodiča - o broju vodiča, područjima za koja su položili ispite i jezike na kojima pružaju svoju uslugu, u statističke svrhe”, pismeno nam je odgovorilo Ministarstvo turizma.

Pozvali su se na Zakon o pružanju usluga u turizmu (Članak 73. stavak 1.) kojim je propisano da turistički vodič za pružanje usluga turističkog vodiča mora ishoditi rješenje o odobrenju za pružanje usluga turističkog vodiča koje izdaje nadležni ured državne uprave u županiji odnosno upravno tijelo Grada Zagreba nadležno za poslove turizma i predstavlja potvrdu da osoba ispunjava sve uvjete za pružanje usluga turističkog vodiča.

“To rješenje po službenoj dužnosti upisuje se u Središnji registar za ugostiteljsku djelatnost i usluge u turizmu odnosno sukladno članku 120. stavku 1. Zakona o pružanju usluga u turizmu, do uspostave tog registra u upisnik koji vode uredi državne uprave u županijama odnosno upravno tijelo Grada Zagreba nadležno za poslove turizma. Napominjemo da su ishodovanje rješenja i upis u Upisnik preduvjet za obavljanje djelatnosti, no to samo po sebi ne znači da se djelatnost obavlja”, obrazložilo je Ministarstvo turizma.

Zašto se onda sve to događa, pokušali smo doznati pa smo Ministarstvu rada poslali stav Ministarstva turizma i tražili pojašnjenje. Međutim, oni tvrde da se u slučaju turističkih vodiča pod registracijom slobodnog zanimanja smatra upis u Upisnik turističkih vodiča, isti taj za koji Ministarstvo turizma kaže da se vodi zbog statističke svrhe.

“Upis se obavlja na temelju rješenja o odobrenju pružanja usluga turističkog vodiča sukladno kojem turistički vodič može odmah raditi (bez obzira na to je li osiguran prema propisima koji uređuju obvezna osiguranja, odnosno je li po toj osnovi upisan u registar poreznih obveznika poreza na dohodak). Na temelju rješenja o odobrenju pružanja usluga turističkog vodiča i upisa u Upisnik, činjenica je da osoba ima namjeru obavljati predmetnu djelatnost i kao takva prestaje aktivno tražiti posao te nije raspoloživa za rad. Stoga se u evidenciju nezaposlenih osoba Hrvatskog zavoda za zapošljavanje ne mogu prijaviti osobe koje su upisane u Upisnik, bez obzira na to obavljaju li predmetnu djelatnost. Činjenica da se navedene osobe ne mogu smatrati nezaposlenim osobama prema Zakonu ne podrazumijeva automatski da su te osobe samozaposlene, već samo da ne ispunjavaju uvjete za stjecanje statusa nezaposlene osobe. U slučaju da se obavljanje djelatnosti turističkog vodiča registrira u obliku obrta, pravna situacija je izjednačena navedenom registracijom slobodnog zanimanja. U tom smislu, prema Zakonu, nezaposlenom osobom ne može se smatrati osoba koja registrira obrt za obavljanje djelatnosti turističkog vodiča, bez obzira na to obavlja li predmetnu djelatnost. Stoga, nije relevantno radi li se o odgodi početka obavljanja djelatnosti u obrtu ili obrt posluje sezonski, već je isključivo relevantna činjenica registracije obrta.”, glasi obrazloženje Ministarstva rada.

Video - Poslovi u turizmu

[video: 28904 / ]

S time se Kristina Nuić-Prka i njezini kolege ne mogu složiti.

– Suludo je tvrditi da je osoba koja je s uvjetom svjedodžbe srednje škole i polaganjem tečaja za turističke vodiče odjednom slobodno zanimanje i više nikad, osim ako se ne ispišu iz upisnika, ne može ostvariti prava nezaposlene osobe. Mnogi su u upisniku jer su položili tečaj, a rade kao profesori, ekonomisti, pravnici... Mnogi turistički vodiči ne rade samo kao vodiči i ne privređuju isključivo od turističkog vođenja jer je to prije svega sezonski posao. Na primjer, kolege u kontinentalnim županijama ne mogu živjeti samo od vođenja turista. Ako u tvrtki u kojoj rade dobiju otkaz, ali su položili ispit za turističkog vodiča, oni nisu nezaposleni!? Nismo zadovoljni ni privremenim rješenjem da se upisujemo pa ispisujemo iz upisnika, jer ponovna prijava ima administrativne prepreke i traži dodatnu dokumentaciju. Također, hoće li inspekcija kad iziđe na teren imati ažurirani popis turističkih vodiča, jer se iskaznica ne vraća, pa razlike između upisanog i ispisanog vodiča nema – upozorava Nuić-Prka koja smatra da su postupanjem HZZ-a turistički vodiči diskriminirani jer ih nema u popisu slobodnih zanimanja propisanih Zakonom o porezu na dohodak.

Zanimljivo, na iste se zakone i propise pozivaju i oba ministarstva, a tumače ih na različite načine. Što o svemu kaže pravna struka?

Stav obaju ministarstava poslali smo odvjetniku Danijelu Pribaniću, stručnjaku za radno pravo.

– Mišljenje Ministarstva rada sigurno je pogrešno, a to potvrđuje i mišljenje Ministarstva turizma. Kad bi se mišljenje Ministarstva rada uzelo samo u dijelu u kojem se odnosi na osobe koje imaju obrt, oba stava dvaju ministarstava potpuno odgovaraju stvarnoj situaciji i primjenjivim propisima – tvrdi Pribanić i dodaje da mora priznati da je zbunjen mišljenjem Ministarstva rada.

– Čini mi se kao da je odgovoreno samo na dio pitanja i da se odgovor odnosi na situaciju samo kad je osoba doista otvorila obrt. Moguće je da je mišljenje dano kako bi se u idućem tumačenju “razjasnilo” da se nezaposlene turističke vodiče ne može smatrati osobama koje ne ispunjavaju uvjete za primanje naknade za nezaposlenost. Nadam se da će s obzirom na tumačenje prave prirode upisa u upisnik koje je dalo ministarstvo koje upisnik vodi, doći do toga da će Ministarstvo rada pojasniti svoj stav i uskladiti ga sa zakonima – poručio je Pribanić.

Napominje kako su prošli mjeseci tijekom kojih su brojnim turističkim vodičima odbijeni zahtjevi za dobivanje naknade za vrijeme nezaposlenosti.

– Trebalo bi obnoviti sve postupke u kojima je HZZ odbio turističke vodiče, a nadam se da će HZZ samostalno ispraviti pogrešku. Ovaj slučaj je pokazao da je za primjenu prava potrebno puno više od doslovnog čitanja propisa, potrebno je smisleno i u kontekstu primjenjivati propise – zaključio je Danijel Pribanić.

Foto: Hrvoje Jelavić/PIXSELL

Udruga hrvatskih putničkih agencija također smatra da su turistički vodiči takvim postupanjem HZZ-a diskriminirani i svoj je službeni stav poslala HZZ-u.

Cilj je biti servis

“Turistički vodiči su ambasadori hrvatske kulture i povijesti koji u neposrednom kontaktu s turistima kreiraju sliku Hrvatske u svijetu. Kao takvi, prirodni su poslovni partneri turističkih agencija u kreiranju i realizaciji programa. Kako uglavnom posluju kao obrtnici, to nam omogućuje suradnju na obostranu korist sukladno odredbama Zakona o pružanju usluga u turizmu. Brisanje iz evidencije nezaposlenih dovodi ih u nezavidan položaj i, s jedne strane, otvara vrata sivoj ekonomiji, a s druge demotivira mlade osobe da se uopće odluče i dodatno educiraju s ciljem pružanja usluga turističkog vođenja. U trenutku kad se ulažu veliki napori da se smanji broj strane radne snage, na ovaj način širom otvaramo vrata stranim državljanima koji usluge turističkog vođenja mogu obavljati kao i državljani Republike Hrvatske ako ispunjavaju uvjete za turističkog vodiča propisane Zakonom o pružanju usluga u turizmu. Vjerujemo da će se taj nesporazum riješiti te da će turistički vodiči ostvarivati sva prava na koja kao nezaposlene osobe imaju”, piše u dopisu koji je potpisao Tomislav Fain, predsjednik UHPA-e.

Kristina Nuić-Prka smatra da je situaciju nemoguće razmrsiti bez upletanja premijera Andreja Plenkovića kojemu je proslijedila mišljenja dvaju ministarstava upućena Večernjem listu.

“Prosljeđujem dopise koje smo zaprimili od novinara. Molimo Vas medijaciju u cilju dogovora jer se radi o suprotnim stavovima odnosno interpretacijama dvaju ministarstava iste Vlade. Ističemo Zakon o pružanju usluga u turizmu kao lex specialis. Nažalost, stava smo kako će ovakav stav Ministarstva rada i mirovinskog sustava djelovati negativno uz domino-efekt na agencijske aranžmane, odnosno supsidijarno na cjelokupno gospodarstvo Hrvatske u kojem je turizam gotovo najvažnija gospodarska grana. Cilj je dobrog upravnog sustava da bude servis građana, a ovakve anomalije potiču pravnu nesigurnost, sivu ekonomiju i emigriranje iz domovine”, napisala je premijeru Kristina Nuić-Prka i napomenula kako se radi o statusu više od 5000 turističkih vodiča koji već dva mjeseca čekaju nadajući se dogovoru nadležnih ministarstava.

– Ako se situacija ne riješi prije turističke sezone, mogao bi nam se dogoditi prosvjed turističkih vodiča u svim turističkim središtima. Nitko od nas to ne želi, turistički vodiči su promotori i zaljubljenici u svoju zemlju, ali ljudi ne vide drugo rješenje – upozorava Kristina Nuić-Prka koja se ipak nada da će posredstvom premijera riješiti problem.