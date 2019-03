Na cesti smo svi vozači, a ne ljuti suparnici

Proljeće se smatra početkom sezone intenzivnije vožnje – i one na četiri kotača, jer lijepo vrijeme mami na putovanja, ali prije svega na dva kotača. Uvriježeni su sinonimi za vožnju dvokotača nesputanost i vjetar u kosi. Povezuju ih sa zabavom i užitkom. Za mnoge vozače dvokotači to zaista i jesu, no nekima su jedina alternativa pješačenju ili gradskom prijevozu.

Životne prilike i životni stilovi nam se razlikuju, a s njima i umijeće vožnje. Ne treba stoga na svakog vozača motocikla gledati kao na obijesnog derana koji se, eto, baš ispred vas našao ubaciti u promet i sigurno jedva čeka do kraja odvrnuti gas. Vozači motocikla u prvom su redu – vozači. Za njih vrijede jednaka pravila kao i za vozače automobila i oni su u prometu zato što se moraju nekamo odvesti, jednako kao i vozači automobila. Netko ili nešto negdje ih čeka. Vozači automobila i motocikala nisu pripadnici suprotstavljenih motoriziranih bandi i tako na cesti ne smijemo gledati jedni druge.

Takav nabrušeni stav vodi nepoštivanju i inaćenju s obje strane i prije ili poslije rezultirat će ozbiljnijom prometnom nesrećom. Možda vam se motociklist u zadnji trenutak ubacio u trak. Možda ste vi njemu oteli prednost. Zaustavite se na toj činjenici i pokušajte ne ponoviti istu grešku. Uvažavajte druge sudionike u prometu, posebno one slabije: motocikliste, bicikliste i pješake.

