Most mijenja igrače praktički usred utakmice

Kada je prije pet godina na valu nezadovoljstva politikom dviju velikih stranaka u Sabor ušao s čak 19 osvojenih mandata, Most nezavisnih lista inzistirao je na ideološkoj neopredijeljenosti. Prvaci tadašnje platforme zaklinjali su se da su im jedini fokus reforme i da im svjetonazorske teme ne igraju ni najmanju ulogu.

Posljednjih dana, međutim, svjedočimo novom raspadu Mosta upravo na ovim temama. Stranku Bože Petrova napustila je većina dosad istaknutih članova. Dio ih je pritom kao razlog istupanja iz Mosta naveo koketiranje s desno pozicioniranom platformom Miroslava Škore, dok drugima smeta upravo to što se stranački prvaci nisu uspjeli dogovoriti o zajedničkom izbornom nastupu sa Škorom. I to je još jedan dokaz da je ideologiju u politici nemoguće izbjeći i da stranke čije članove ne vežu zajednička temeljna načela nemaju previše šanse za opstanak.

U obrani od negativne percepcije koju mu donosi osipanje članova, Most je posljednjih dana počeo s predstavljanjem pojačanja u vidu nezavisnih pojedinaca. Novi kadar koji smo do sada imali priliku vidjeti Most jasno pozicionira kao konzervativnu stranku, što im može donijeti naklonost nekih birača. Problem je, međutim, što Most s ovakvom ideološkom profilacijom debelo kasni. Priliku za to stranka je trebala tražiti još na izborima za europski parlament, na kojima su, međutim, biračima još jednom ponudili svjetonazorski šaroliku ekipu. Sada igrače mijenjaju praktički usred utakmice i pitanje je mogu li se u svemu tome snaći i sami igrači, a kamoli publika.

To ipak ne znači da je ekipa Bože Petrova osuđena na potpuni nestanak na ovim parlamentarnim izborima. Most još uživa određenu podršku u dvjema dalmatinskim izbornim jedinicama, odakle u Sabor može poslati jednog, možda i dva zastupnika. Uz to, nije posve isključeno da bi mogli ponešto ušićariti i u zagrebačkim izbornim jedinicama u kojima najavljuju nova pojačanja. No liste i pojedinci koje spominju nisu dio Mosta i pitanje je koliko će ta ekipa, uspije li se progurati u Sabor, ostati kompaktna. Mostu bi se, dakle, i nakon ovih parlamentarnih izbora, ako uopće uspije ostati parlamentarna stranka, moglo ponoviti već viđeno osipanje saborskog kluba.