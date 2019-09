Liječnici ne smiju postati niža srednja klasa

Doktori, medicinske sestre i ostali zdravstveni radnici izborili su se, čini se, za malu povišicu. Za svoj rad dobit će dodatnih četiri posto povišice u odnosu na sve zaposlenike zdravstva, među kojima su i oni, ali i čistačice, tajnice, računovođe i administratori, koji će dobiti povišicu od tri posto.

To će porezne obveznike koštati oko 395 milijuna kuna, a ni doktori ni medicinske sestre neće biti jako zadovoljni povišicom od samo 300 do 600 kuna mjesečno. Liječnici, medicinske sestre i svi zdravstveni radnici rade izuzetno odgovoran posao i ne bi smjeli biti opterećeni brigom o računima ili svedeni na nižu srednju klasu jer to nisu nigdje u Europskoj uniji.

U bilo kojoj drugoj zemlji u EU, kamo mogu otići raditi bez velikih prepreka, mogu zaraditi dvostruko veću plaću nego u Hrvatskoj, što je i razlog zašto su Bugarska i Rumunjska bile prisiljene preko noći povećati plaće zdravstvenim radnicima ne 4 posto, već osjetnijih od 25 do 50 posto. Hrvatska će morati napraviti isto, ali da bi stvorila prostor za to, morat će konačno preispitati ekonomsku logiku našeg zdravstvenog sustava.

Zdravstvo je u Hrvatskoj potpuno neefikasno, što dokazuju i grube brojke koje kažu da se godišnje potroši više od 21 milijarda kuna, odnosno više od 14.000 kuna po svakom zaposlenom u Hrvatskoj, a građani nemaju dojam da su za uloženo dobili dovoljno, niti zaposleni u tom sustavu imaju osjećaj da su dobro plaćeni.

I dok sindikati upozoravaju da sustav ne funkcionira i da je liječnika i medicinskih sestara premalo, u dvije godine ukupan broj zaposlenika zdravstvenog sustava narastao je za 2254 zaposlenika. Podaci su to s kraja lipnja objavljeni u statistici Ministarstva uprave temeljenoj na Centralnom obračunu plaća, što znači da su točni.

Koga je to država zapošljavala? Medicinske sestre i doktore ili možda administraciju?

Odgovor ne znamo jer iz tih podataka nije vidljiv, ali može se pretpostaviti da je veći dio rasta broja zaposlenih otišao u korist nepotrebne administracije. Birokrati su još jednom pojeli budžet koji se mogao iskoristiti za povećanje plaća, a tako se više ne može nastaviti.