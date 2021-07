Krležin festival dogurao je do desetog izdanja. Naravno, riječ je o festivalu koji na Krležinim brojnim zagrebačkim staništima i profesionalnim mjestima afirmacije organizira Goran Matović. Prije Krleže Matović se intenzivno bavio Tinom Ujevićem, i to u Vrgorcu. A kada to više nije bilo moguće, okrenuo se Krleži i njegovu Agramu. I to uspješno.