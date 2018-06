Je li nogomet doista pitanje života i smrti?

Legendarni trener nogometne momčadi Liverpoola, škotski nogometaš Bill Shankly, rekao je kako neki ljudi misle da je nogomet pitanje života i smrti, ali on ih uvjerava kako je znatno, znatno važniji od toga. Ne treba tome više ništa dodavati, jer onima koji to razumiju nije potrebno objašnjavati, dok onima koji to ne razumiju nije moguće objasniti. Svjetsko prvenstvo u nogometu nadmašilo je popularnošću i gledanošću čak i Olimpijske igre, pa je danas teško zamisliti kako su se prvi nogometni turniri među nacijama odigravali baš na Olimpijadama 1900. i 1904. godine. Tamo je nogomet bio pripušten tek kao demonstracijski sport, dovodeći do utemeljenja FIFA-e 1904. godine. Tijekom idućeg stoljeća nogometna groznica prerast će u masovni globalni fenomen. U nastojanju što boljeg razumijevanja tog fenomena, otporniji na zarazu svjetskim prvenstvom pristupaju mu znanstveno. S pozicije objektivnosti pokušavaju iskoristiti histeriju koja tada zavlada svijetom kako bi testirali razne hipoteze o ljudima i njihovu ponašanju. Jedno od prvih pitanja na koje svjetsko prvenstvo u nogometu pomaže pružiti odgovor jest procjena izdržljivosti kanalizacijskog sustava neke države.

Naime, poznato je kako najvažnije nogometne utakmice svjetskog prvenstva prati i više od 90% stanovništva država koje se uspiju plasirati u završni stadij. Tijekom 15 minuta poluvremena tih utakmica, nakon što popije veće količine piva, golem dio stanovništva sinkronizirano pušta vodu u zahodima više-manje u isto vrijeme. Takav je slijed događaja teško izazvati na bilo koji drugi način. Urbane legende koje se prepričavaju među navijačima kažu kako su Nizozemci, nakon što su u polufinalu svjetskog prvenstva 1998. godine izgubili od Brazila, doživjeli i drugi težak udarac izašavši iz svojih kuća i vidjevši kako im se po ulicama izlila kanalizacija. Ipak, znanstvena literatura nije to nigdje zabilježila kao činjenicu. Nadalje, dok oni zahvaćeni groznicom špekuliraju oko sastava, taktike, umijeća pojedinih igrača, iskustva trenera i izgleda na kladionici, znanstvenici nemilosrdno usmjeravaju pažnju na dvije druge nepoznanice kojima pridaju znatno veći utjecaj na ishod turnira. To su pogreške sudaca i ozljede ključnih igrača, koje često imaju veći utjecaj od svih drugih parametara zajedno.

Ozbiljna istraživanja uspoređivala su odluke sudaca kada su snimke utakmica gledali bez zvuka, te kada su ih gledali uz utjecaj glasne buke koju proizvode navijači. Navijačka buka čini suce značajno manje sigurnima u svoje odluke, te smanjuje broj odluka protiv njihove momčadi za 16 posto.

Time se pokazuje kako podrška navijača na tribinama tijekom svjetskog prvenstva itekako utječe na rezultate. U tome vjerojatno leži i jedan od razloga zašto zemlje domaćini gotovo uvijek uspijevaju daleko doprijeti na turniru. S obzirom na to da je turnir dug i naporan, ozljede ključnih igrača drugi su važan parametar. U dvije trećine slučajeva ozljede nastaju zbog kontakta s drugim igračem, a u trećini slučajeva igrač se sam ozlijedi. Istegnuća bedra i uganuća gležnja najčešće su ozljede.

Oko dvije trećine ozljeda događa se tijekom utakmica, a trećina na treningu.

Zanimljivo je, pritom, kako je najrizičnije vrijeme tijekom utakmice za težu ozljedu igrača tijekom par minuta nakon što je nekome na utakmici dodijeljen žuti ili crveni karton, nakon što je postignut pogodak, ili nakon što se netko drugi teže ozlijedio. Što je s milijardama fanatičnih navijača i utjecajem nogometa na njihovo zdravlje?

Niz ozbiljnih znanstvenih istraživanja dokazao je kako nakon izrazito stresnih ispadanja momčadi s turnira – najčešće se radi o gubitku u četvrtfinalu i polufinalu nakon izvođenja 11-eraca - tijekom naredna 24 sata dolazi do jasnog povećanja broja umrlih od srčanog udara u tim državama za barem nekoliko desetaka slučajeva. To znači kako tijekom svakog svjetskog prvenstva u nogometu nekoliko desetaka ljudi u svijetu umire kao posljedica rezultata svojih momčadi.

Nogomet, dakle, doista jest pitanje života i smrti. Nadajmo se ipak kako će ove godine u završnici biti što manje tako stresnih utakmica. Ipak, golemoj većini navijača tijekom idućih tjedana sprema se najveće moguće veselje. Temeljem takvog pozitivnog očekivanja, netko se sjetio istražiti utjecaj svjetskog nogometnog prvenstva na učestalost samoubojstava u istom razdoblju. Zabilježen je njihov značajan pad, najjači među muškarcima u dobi između 30 i 44 godine. Znanstvenici su zaključili kako sportska događanja s nacionalnim timovima izazivaju u ljudi osjećaj pripadnosti i društvene integracije, ističući kako bi se i teški slučajevi depresije tijekom ostalog dijela godine mogli spriječiti jačanjem povezanosti među ljudima.

