Bivša šefica Uskoka: Istraživat će prevare i utaje u EU sa štetom većom od 10 milijuna eura

Oni su dobro organizirana kriminalna organizacija. Djeluju u više zemalja Europske unije u kojima su osnovali paravan-tvrtke. Te tvrtke služe za izdavanje fiktivnih računa i kupnju fiktivne robe, a sve kako bi se moglo varati na PDV-u. Korist za kriminalnu organizaciju penje se na više desetaka milijuna eura, a policije više zemalja koje istražuju njihove poslove, stalno nailaze na prepreke. Dokazi se sporo prikupljaju, kada se i prikupe, postoji mogućnost da se dokaz iz jedne zemlje ospori u drugoj, procedure traju u beskonačnost...

Kriminalci to koriste zgrćući bogatstvo i pri tome oštećuju EU. Da se tako nešto više ne bi događalo ili da barem bude svedeno na minimum, od 1. lipnja trebao bi se pobrinuti Europski ured javnog tužitelja (EPPO). Riječ je o novom, neovisnom tijelu Europske unije (EU) koje će biti odgovorno za istragu, kazneni progon i podizanje optužnica za kaznena djela koja utječu na financijske interese EU.

Ideja o osnivanju ureda postojala je godinama, a uredba Vijeća EU o provedbi pojačane suradnje u vezi osnivanja EPPO-a na snagu je stupila 20. studenoga 2017. Od tada do danas EPPO postoji i radi, pa je donesen niz akata, smjernica i propisa. Izabrani su i čelna osoba tijela te 22 europska javna tužitelja iz 22 članice EU koje su u EPPO-u.

Ljubičić i Kamber tužitelji

Među njima je i Hrvatska, čije boje brani Tamara Laptoš, bivša ravnateljica USKOK-a, koja je imenovana za europskog javnog tužitelja iz Hrvatske. Ona je tijekom karijere radila na visokoprofiliranim istragama, među kojima su i istrage protiv Zdravka Mamića i Milana Bandića. Za svoj je rad 2010. primila godišnju nagradu DORH-a, a 2011. i nagradu međunarodnog udruženja tužitelja.

U EPPO-u, koji ima sjedište u Luxembourgu, radi od rujna, a ovih je dana u Zagrebu gdje održava brojne sastanke sa sucima, tužiteljima, policajcima, carinicima, poreznicima... Svi oni trebali bi sudjelovati u nekim budućim EPPO-ovim istragama, a i u Zagrebu se mora osnovati ured europskih delegiranih tužitelja. Tamara Laptoš pojašnjava što je to EPPO i čime će se konkretno baviti.

– Ured europskog javnog tužitelja neovisno je tijelo Europske unije (EU) koje je odgovorno za istragu, kazneni progon i podizanje optužnica za kaznena djela koja utječu na financijske interese EU. Za prvu glavnu europsku tužiteljicu imenovana je Laura Codruţa Kövesi. Europski javni tužitelji biraju se na mandat od šest godina, imenuje ih Vijeće EU, koje im taj mandat može produljiti za još tri godine. S operativnim radom EPPO bi trebao početi 1. lipnja, a prije toga Europska komisija mora početak rada EPPO-a dogovoriti s državama članicama koje se s time moraju suglasiti – kaže Laptoš.

Pojašnjava i kako EPPO funkcionira, odnosno što će točno raditi. Zamišljen je kao hibridna struktura koja se sastoji od centralne razine koja će biti u Luxembourgu i decentralizirane razine koja će biti u zemljama članicama. Centralnu razinu čini glavna europska tužiteljica i 22 europska tužitelja iz zemalja članica. Europski tužitelji činit će i stalna vijeća. Bit će 15 takvih vijeća, a svako će imati tri tužitelja.

– Posao europskih tužitelja bit će da u ime stalnih vijeća u skladu s uputama nadziru istrage i kazneni progon za koji su odgovorni europski delegirani tužitelji koji vode predmet u svojim zemljama. Zadatak europskog tužitelja bit će da iznosi sažetke predmeta na sjednicama stalnih vijeća, prijedloge odluka koje vijeće treba donijeti po prijedlogu nacrta odluke koje su pripremili delegirani europski tužitelji. Isto tako, u skladu s nacionalnim pravom i uputama stalnog vijeća, tužitelji mogu davati upute delegiranom europskom tužitelju koji vodi neki konkretni predmet, a kada je to potrebno radi učinkovitosti istrage ili kaznenog progona. S danom početka rada EPPO-a u sve 22 zemlje članice javlja se novi ovlašteni tužitelj. Koji ima sve ovlasti koje proizlaze iz Zakona o kaznenom postupku, Zakona o DORH-u i Zakona o USKOK-u – kaže Laptoš.

Ured europskog javnog tužitelja bit će nadležan za kaznena djela kojima se nanosi šteta financijskim interesima EU. To su različite prijevare, pronevjere, subvencijske prijevare, prekogranične kružne prijevare s PDV-om, utaja poreza veća od 10 milijuna eura...

Bavit će se i spomenutim djelima ako su počinjena u sklopu zločinačkih organizacija. Istrage će provoditi sukladno nacionalnom pravu, a europski i javni i delegirani tužitelji surađivat će s nacionalnim policijama, poreznim upravama... U Hrvatskoj će zasad biti dva europska delegirana tužitelja, a riječ je o Sani Ljubičić i Tomislavu Kamberu.

Nisu bili zaštićeni interesi EU

– Svaka država mora imati bar dva delegirana tužitelja i njima je sjedište u matičnoj zemlji. Oba europska delegirana tužitelja bit će “full time” delegirani tužitelji. Ali, sukladno sporazumu između glavne državne odvjetnice i glavne europske tužiteljice, oba delegirana tužitelja nastavit će raditi na određenim predmetima i na određeno vrijeme. Što se tiče njihovih uvjeta rada, te im je uvjete dužna osigurati zemlja članica. Zakonom o provedbi uredbe o osnivanju EPPO-a, u sklopu USKOK-a osnovan je odsjek za europske delegirane tužitelje. Ako će EPPO početi s radom 1. lipnja, to znači i da će taj dan i taj odsjek u USKOK-u početi s radom. Europski delegirani tužitelji zasad su smješteni u prostoru USKOK-a, no to je privremeno rješenje, a trajno pokušavamo naći u razgovorima s Ministarstvom pravosuđa i uprave – kaže Tamara Laptoš, dodajući da će način rada u EPPO-u biti malo drukčiji jer će se sve raditi preko e-spisa.

A što se tiče samog EPPO-a, oni bi trebali provoditi istrage i podizati optužnice, koje bi onda trebale biti prepuštene nacionalnim sudovima. Jedan od razloga za osnivanje takvog ureda je bolja međudržavna suradnja odnosno ubrzanje istraga.

– Kada će europski delegirani tužitelj iz Hrvatske trebati asistenciju ili pomoć u provođenju nekih dokaznih radnji u Austriji, Španjolskoj ili drugoj zemlji članici, više nema potrebe za raspisivanjem europskog istražnog naloga kojim se traži provođenje određene radnje. Sada će kontaktirati s kolegom europskim tužiteljem te će se kroz CMS, interni sustav, u istom danu provesti tražena radnja. Jedan od razloga osnivanja EPPO-a bilo je i to što je EK zaključio da financijski interesi EU nisu dovoljno zaštićeni. Sustavi nisu dovoljno efikasni kada se traži pomoć ili asistencija iz neke druge države. Pribavljanje dokaza potraje, a EPPO bi cijeli postupak trebao ubrzati. Barem što se tiče 22 zemlje EU koje su članice EPPO-a. U slučaju onih koje nisu ili su treće zemlje, i dalje ćemo se oslanjati na pomoć Eurojusta – zaključuje Laptoš.

