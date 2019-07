Kako se danas živi u Smiljanu: Do imanja obitelji Tesla više je traktora, nego auta

Ukoliko ste se iz metropole zaputili put Jadrana autocestom A1, kilometri, njih više od dvjesto, bit će iza vas, njihovu monotoniju s vremena na vrijeme razbit će tek tuneli i, kad već pomislite da ništa više zanimljivo ne možete vidjeti dok ne ugledate more do kojega nikako doći, u daljini zamijetite poznato lice. Kako se približavate Gospiću, na ploči uz autocestu “pozdravit” će vas Nikola Tesla. Najpoznatiji Ličanin u svijetu daje vam do znanja da se približavate njegovu rodnom kraju i da ste, ako s autoceste siđete u Gospiću, nadomak Smiljanu.

Malenom mjestu udaljenom svega osam kilometara od centra Gospića, gdje je prije 163 godine jedna olujna srpanjska noć puna grmljavina i munja postala rođendan genija. Srpanjske vrućine, kao i vjerojatno prije 163 godine, pritisnule su asfalt, a da što prije dođete do rodnog mjesta Nikole Tesle, svesrdno vam pomažu putokazi. Doista, nemoguće je promašiti cestu koja vodi do Smiljana i Memorijalnog centra koji čini rodna kuća Nikole Tesle i crkva pokraj nje, u kojoj je službovao njegov otac. Kada grad već postane kulisa koju gledate u retrovizoru, pred putnikom se pomalja gotovo idiličan prizor s pločom uz cestu na kojoj piše Smiljan; cesta najprije vodi kroz naselje, obiteljska imanja s uređenim okućnicama, a zatim kroz polja na kojima se suši sijeno. U daljini šuma vide se tek krovovi nekoliko kuća i zvonik. Na putu do imanja obitelji Tesla susreli smo više traktora i kombajna nego automobila. I nisu za volanom bili stariji ljudi na kojima je, eto, ostala poljoprivreda, već su za volanom traktora sjedili mladići.

– To je dobro, zar ne? – pitamo gosta u jedinom kafiću u Smiljanu.

– A što će, pa moraju raditi nešto. Tu vam ljudi imaju puno zemlje, hrane koze, krave, pa onda svi na imanju moraju raditi. Što će jesti to blago po zimi – domeće nam sugovornik. Svega nekoliko minuta vožnje od kafića, smješten je Memorijalni centar Nikole Tesle. Kamena kuća i crkva izgledaju kao i ostale kuće u tom kraju koje su, danas uglavnom zarasle, napuštene još početkom prošlog stoljeća. Objekti koji su sagrađeni u sklopu Centra, iako modernog dizajna, obloženi su drvom kako bi se uklopili u okruženje.

Stranci u prolazu

No, s obzirom na to da je Tesla bio ispred svog vremena, i taj spoj moderne arhitekture i stare gradnje itekako ima smisla. Uređen park, lokacije uz šetalište koje objašnjavaju logiku Teslina razmišljanja, plijene pozornost posjetitelja više od desetljeća otkako je lokacija koja je prije 200-tinjak godina bila centar Smiljana, oteta zaboravu pa Centar svjedoči o životu izumitelja koji je svijetu osigurao budućnost. Ne postoji danas elektronički uređaj koji koristite za komunikaciju na bilo koji način a da Tesla nije zaslužan za njegov razvoj. A još i ne znamo što je sve čovjek, odrastao u ovoj idiličnoj prirodi, izumio i ostavio što će nam tek koristiti. I dok je Nikola Tesla svijetu osigurao razvoj za više stoljeća, svom rodnom kraju vlastitim imenom još uvijek nije pomogao koliko bi mogao. Danas se ova lokacija čini pomalo izoliranom, što joj daje i stanoviti štih zagonetnosti i mističnosti. No, zamislite Smiljan prije 200-tinjak godina kada su tu živjeli Tesle. Crkva i kuća njegova oca, pravoslavnog svećenika, bila je središte mjesta, iza je, a danas je to zaraslo u šumu, bilo groblje, svuda uokolo stare, kamene, ličke kuće. One su danas postale dio vegetacije. Ljudi su se iselili, stil života se promijenio.

– Pa i obitelj Tesla je u jednom trenutku otišla u Gospić i danas više u Smiljanu nema Teslinih potomaka, nema čak nikoga s tim prezimenom u ovome kraju – kažu nam mještani. I kada ih pitam imaju li kao mjesto vidljive koristi od toga što su rođeni u istome mjestu kao Nikola Tesla, rijetki puno razmišljaju. Ali odgovor je svima ne.

– A mogli bismo, jasno da da. Pa Teslu više “reklamiraju” u Beogradu, gdje je pokopan nego mi u Hrvatskoj, a posebno ovdje u Lici gdje je rođen, živio, školovao se. Istina, s Memorijalnim je centrom nešto napravljeno, dolaze tu gosti i turisti, preko zime uglavnom školarci, ali to vam je to. Ja tu krivim državu jer njoj kao da nije stalo do naroda, odnosno kao da joj je jedino stalo “pelješiti” ga. Eto, ja imam mirovinu zarađenu u Švicarskoj, a Hrvatska mi, iako mi mirovinu ne daje, uzima poveći porez. Pa, gdje toga ima! Nitko vam u Smiljanu ne živi bolje ili lošije zbog Tesle, nego žive kao i u svakom drugom sličnom selu u ovom dijelu Hrvatske; posla ima i nema, poljoprivredom se bave za svoje potrebe, neki uzimaju i poticaje, a ako hoćete bolje živjeti, idete van, trbuhom za krugom. E, da je ovo Švicarska, onda bi bilo bolje; tamo ne razmišljaju kako prvo “opelješiti” ljude, nego moraš raditi, ali je rad i cijenjen, plaćen, imaš beneficije. Ovdje sve naopako – kaže nam Luka Milinković.

U mirovini je, kaže, ima koze i došao se osvježiti u jedini kafić u Smiljanu. Iako je ogorčen na državu, ličke mu gostoljubivosti ne nedostaje. Dugo smo bile jedine gošće kafića, a onda je na motorčiću, s kaubojskim šeširom na glavi kako bi se spasio od srpanjski nemilosrdnog sunca, došao Luka. Još dok je prilazio i vidio nas da ustajemo i prilazimo mu, prvo što nam je rekao bilo je: “Cure, hajte prvo popijte sok, pa ćemo pričati.” Iako ljutit na situaciju, osmijeh nije skidao s lica.

– Gdje će ovdje raditi i ozbiljno zaraditi pa ni u Gospiću ili dalje nema veće proizvodnje, a plaće su male. Žalosno – kaže nam Luka.

Tomislav Špalj, u prizemlju čije je kuće jedini kafić, u središtu Smiljana iznajmljuje apartman. Kaže, ima gostiju, ali ne koliko bi moglo biti. Stranci dođu, u prolazu su, pogledaju Memorijalni centar, u blizini je i adrenalinski park i idu dalje.

– Zimi imamo dosta Dalmatinaca koji dođu da bi vidjeli snijeg. No, ovdje uz sam centar nema restorana, nekih drugih sadržaja, tako da mislim da bi tu trebalo nešto napraviti – kaže nam Tomislav, koji je toga dana iz apartmana ispratio – minere. Stranci i domaći gosti pitaju za smještaj, restorane, tako da interesa ima, ali nedovoljno da bi se od toga živjelo. Dodaje, teško da itko od više od 600 mještana Smiljana imaju veće koristi od turista koji su tu došli isključivo radi Tesle. Možda lokalni proizvođači domaće hrane.

– I s Teslom i bez njega ja bih imala OPG sa sirom škripavcem. Pa, i otvorila sam ga 2003. godine, nekoliko godine prije no što je otvoren Memorijalni centar. Istina, ljeti ima autobusa koji dolaze, pa ih upute k nama i kupuju od nas domaći sir i ostale proizvode. U zadnje vrijeme, kako je došla nova voditeljica Centra, pomaci se vide, ona se trudi, stalno su neki sadržaji u Centru, ona planira i nas lokalne proizvođače tamo okupiti, planira i proširenje Centra. Sve je to dobro, ali svi mi koji se bavimo poljoprivredom, radili bismo to i inače. Ja sam OPG otvorila kada sam ostala bez posla u INA-i i nisam požalila – kaže nam Marina Miškulin, vlasnica OPG-u Smiljanu. Njen i ostali OPG-i, planirano je, uskoro će biti ujedinjeni u cesti sira. Ne postoji kuća u Smiljanu pokraj koje smo prošle a da iza nje nije staja, velike hrpe već prikupljenog sijena za zimu, pokraj kuća parcele zasađene kukuruzom, pšenicom, krumpirom, u daljini, bliže šumi i brdu, koze ili ovce na ispaši.

– Imamo imanje; tri krave, telad, kokice, ali ne bismo od njega mogli živjeti, pa suprug i ja radimo, a ostatak smo dana na imanju. Majka mog supruga daje otkupljivaču prvoklasno mlijeko za svega 2,20 kuna po litri mlijeka. I još smo morali pristati na isplatu u roku od 60 dana, a to se nikada ne poštuje. I recite mi onda je li to stimulirajuće za bavljenje poljoprivredom – kaže nam Karmela Franić, koju smo zatekli na imanju s jednogodišnjom Ivom koja nas je znatiželjno promatrala. Iva ima igračke razasute po dvorištu, svoj pravi mali bazen, veliku livadu, na imanju su životinje uz koje će odrastati i to je pravo idilično djetinjstvo. Upravo ta slika Like, kažu nam, privlači turiste sve više, mnogo više nego brend Nikole Tesle.

– Memorijalni je centar odlična stvar, ali već je godinama isti, nema novih ulaganja, proširenja. Za Teslin rođendan 10. srpnja imaju svake godine odlična događanja; svjetlosne instalacije, bude glumaca, predavanja, koncerata. Bilo je i u Gospiću nedavno nekoliko dana zbivanja vezanih za Teslu, ali šteta da je to ostalo na lokalnoj razini. Među posjetiteljima nisam vidjela puno ljudi “izvana”, uglavnom smo to mi Ličani – dodaje Karmela. Priča nam da su mještani, odmah nakon otvorenja Centra, uređivali apartmane u Smiljanu, ali da, nažalost, to nije zaživjelo. U mjestu Bužim, odmah uz Smiljan, jedan iznajmljivač ima apartmane, kuću za odmor s bazenom i pun je cijele godine. Ima apartman i na Jadranu, ali kaže da je ovaj u Lici isplativiji. Ono čime Lika kao destinacija privlači goste jest prirodna ljepota, mir, čist zrak, brojne staze za bicikliranje te cijena.

Svi žele probati

– Zanimljivi smo strancima i zbog klime koja je ljeti ugodnija nego na moru, pa ovdje spavaju i odlaze na kupanje na Jadran. Svi žele probati i domaću hranu. Istina, brend Nikole Tesle nije mamac za turiste kakav bismo htjeli, ali radimo na tome. Mi smo kao Turistička zajednica osmislili i projekt “Teslinim koracima”; imamo prostorno-programsku studiju u kojoj je detaljno objašnjena ruta u kojoj bi u sat i pol turist obišao sve lokacije u Gospiću gdje je boravio Tesla. Ideja je da gost koji kupi ulaznici u Memorijalnom centru, odmah dobije i ulaznicu za rutu “Teslinim koracima” – kaže nam Maja Strilić, direktorica Turističke zajednice Gospić.

Memorijalni cetnar Nikola Tesla, kaže, godišnje primi i do 60.000 posjetitelja, čime je dosegao svoj limit u mogućem prihvatu broja gostiju, a od njega lokalni ugostitelji imaju koristi. Oni i TZ trude se dodatnim sadržajima privući putnike da u Gospić i Smiljan dođu radi Tesle, a nadaju se da će zaživjeti i ideja dogradnje Memorijalnog centra što podupire i aktualni gradonačelnik Karlo Starčević.

– Ove godine rođendan Nikole Tesle prvi put slavimo dva dana; mi u TZ smo 9. srpnja organizirali događaj ‘Tesla power of lights’ u Gospiću. Program počinje u 21 sat kako bismo imali poseban svjetlosni ugođaj, imat ćemo plesnu grupu Atomi, puno događanja te festival vina, s obzirom na to da je prije tisuću godina zbog obitelji Frankopan ovaj kraj bio poznat po vinogradima, a i poznato je da je Tesla volio vina, pa smo pozvali vinare s Krka, N. Vinodolskog. Idućega dana predviđena su događanja u Memorijalnom centru. Inače, broj dolazaka gostiju u velikom nam je porastu. Lani je na području Gospića bilo 530 ležajeva, ove ih je godine 821. Još kada bi se na brendu Nikole Tesle u Lici radilo više i s državne razine, bila bi to velika stvar – dodaje Maja Strilić iz TZ-a Gospić.

