Soljačić: Gotovo sve moje radove barem djelomično financira i američka vojska

U novom broju magazina Nature, jednog od najuglednijih svjetskih znanstvenih časopisa, izaći će rad grupe autora pod vodstvom našeg poznatog znanstvenika, profesora na MIT-u Marina Soljačića. Riječ je o ključnom znanstvenom radu na području elektromagnetizma kojim se Maxwellove jednadžbe, kojima se omogućuje razumijevanje električnih i magnetskih polja te svjetla, svode na do sada najmanje razine, tj. na nanoskalu.

Financira američka vojska

Ovaj rad dovodi klasični elektromagnetizam u direktnu vezu s kvantnom mehanikom, što otvara neslućene nove mogućnosti u, primjerice, razvoju kvantnih računala. Također je zanimljivo da ovo istraživanje financira američka vojska.

– Maxwellove jednadžbe su odlična aproksimacija za dovoljno velike sustave, ali u manjim sustavima (što je bitno, na primjer, u nanotehnologiji), razni kvantni efekti često postanu bitni, a Maxwellove jednadžbe tada nisu dovoljne. Kvantna mehanika više se ne može ignorirati i kvantni efekti se moraju uključiti u simulacije sistema koje studiramo. S druge strane, imamo odlične kompjuterske programe za simulaciju kvantnih sustava, no oni nisu dovoljno moćni da simuliraju sisteme koji su puno veći od otprilike 1 nm. Znači, prije ovog našeg rada nismo imali dovoljno dobre načine simuliranja ni potpunog razumijevanja sustava koji su veći od 1 nm, a manji od 25 nm. Sada smo znači premostili taj “raspon” između kvantne mehanike i elektromagnetizma, i konačno možemo simulirati elektromagnetske fenomene prilično precizno na sistemima de facto bilo koje veličine – rekao nam je prof. Soljačić. On vjeruje da će to biti od koristi znanstvenicima u nanotehnologiji općenito, a pogotovo u nanofotonici.

– To bi, primjerice, moglo biti od koristi i za dizajn novih sistema za obrađivanje kvantnih informacija (recimo za transport kvantnih informacija putem fotona), ali i za kvantne senzore – kaže naš znanstvenik i objašnjava zašto ovaj rad financira američka vojska.

Znanost koja nije tajna

– Gotovo sve moje radove barem djelomično financira i američka vojska. To se odnosi na dobar dio znanstvenih istraživanja u SAD-u, gdje ostala fundamentalna istraživanja obično financira i National Science Foundation, Department of Energy, National Institute of Health itd. Uglavnom, američka vojska ima veliki fond za investicije u fundamentalnu znanost, u poljima gdje rezultati nisu tajni. Znači, mi sve što radimo objavljujemo, a na tim istraživanjima smiju sudjelovati i ljudi koji nisu državljani SAD-a. Zbog toga je američka vojska jedan od jako bitnih čimbenika za razvoj i napredak fundamentalne znanosti u SAD-u. Kada smo već na toj temi, u zadnje vrijeme puno se priča kako će Hrvatska prema pravilima NATO-a morati u nekoliko sljedećih godina povećati izdvajanja za obranu na 2% BDP-a godišnje. Mislim da bi bila odlična ideja da se dio tih sredstava uloži u znanstvena istraživanja u Hrvatskoj, pogotovo u one vrste znanosti koje su od strateške važnosti za Hrvatsku – za njen razvoj, ali i obranu. Koliko znam, po pravilima NATO-a to je dopušteno, a Hrvatska bi od toga mogla imati velike koristi – elaborira naš ugledni znanstvenik.

U Hrvatskoj imamo dva jaka proizvođača vojne opreme HS Produkt i Šestan-Busch, a Soljačić objašnjava:

– Čak i istraživanja za proizvode sljedeće generacije u takvim firmama u SAD-u bi djelomično financiralo ministarstvo obrane, ali bi takva više primijenjena istraživanja tada bila tajna. No, osim što bi HS produkt ili Šestan-Busch, primjerice, mogli aplicirati za novac od MORH-a za razvoj novih proizvoda, također bi te iste firme imale i velike indirektne koristi od ovih fundamentalnih istraživanja koja bi se radila na FER-u, PMF-u, Ruđeru... Tamo bi se, između ostalog, tijekom rada na fundamentalnim istraživanjima obrazovali kadrovi koji bi stekli znanje i ekspertizu koja bi kasnije mogla koristiti HS produktu, Šestan-Buschu i sličnim firmama. To je taj sveobuhvatni strateški pristup znanosti i razvoju koji ima američka vojska, koji bi i nama bio od velike koristi.