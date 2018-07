Hrvatska je istinski fenomen modernog nogometa

Hrvatska ima status svjetske nogometne sile. Izuzev Olimpijade, danas nema globalnije društvene aktivnosti i trenutačno važnije stvari na svijetu. Ulaskom u polufinale dokazali smo da 1998. nije bila slučajnost, puka genijalnost jedne generacije, već da ova mala nacija posjeduje izniman sportski talent.

Riječ je o fenomenu vrijednom proučavanja jer je protivan svim zakonima logike i vjerojatnosti u odnosu na broj stanovnika, ulaganja, status nacionalne lige, infrastrukturu... Samo šest zemalja s manje od 10 milijuna stanovnika od 1930., kad počinje povijest svjetskog nogometa, izborilo se za polufinale, a od 1994., od kada mi konkuriramo, jedini smo među tim zemljama kojima je to uspjelo dva puta. Urugvaj je jedina nacija od 1930. koja se plasirala u polufinale, i to pet puta, a da ima manje stanovnika od nas (3,46 naspram 4,1 milijun) s tim da su četiri plasmana bila do 1970. (dvije svjetske titule 1930. i 1950) kad je u završnom krugu sudjelovalo 16 zemalja (od 1982. 24 i od 1998. 32 zemlje).

[video: 25750 / ]

Dakle, oni su najbolje rezultate ostvarili kad masovnost i konkurentnost u svjetskom nogometu nije ni blizu bila što je danas. Od 1954. nacija smo s najmanjim brojem stanovnika koja je osvojila svjetsku medalju, a prva sljedeća zemlja s najmanjim broj žitelja 1954. bila je Austrija (danas s 8,7 milijuna). Imamo priliku osvojiti još jednu medalju, što u posljednjih 64 godine nije uspjelo nijednoj ni približno tako maloj naciji! Hrvatska je istinski David kojeg baš simbolično prezentira Luka Modrić kojem se smiješi da nadmaši genijalce kao što su Messi, Ronaldo, Neymar...

Osvojimo li zlato, bit ćemo sedma nacija svih vremena, ispred Engleske i Španjolske. U dvije preostale utakmice nemamo što izgubiti, za razliku od Engleske, Francuske i Belgije, zemalja koje imaju od tri do 15 puta više registriranih nogometaša. A možemo tako puno dobiti. Uz to što smo već dobili, zajedništvo, samopouzdanje, ponos i zanos jer smo opet osjetili što znači disati kao jedan i što se sve može kad se mala nacija složi. Uživajmo, kako god bilo!