Gordan Jandroković, milošću Plenkovićevom, hrvatski premijer

Milošću Božjom, knez Hrvata – prozvao se Trpimir u svojoj darovnici iz 9. stoljeća. Bila je to prva potvrda samostalne vladavine jednog hrvatskog vladara koju se bez Božjeg blagoslova nije moglo ostvariti. Društveno se uređenje kroz stoljeća mijenjalo i od Boga čovjeku dana slobodna volja počela se jače manifestirati u političkom smislu.

Danas živimo u parlamentarnoj demokraciji, ali svejedno kažemo da je samo Bog iznad Hrvatskog sabora. Slobodnu volju koju nam je Bog dao prakticiramo birajući zastupnike koji u naše ime donose važne političke odluke, među koje spada i ona o povjerenju vladi koja upravlja državom.

No čini se da je na zadnjem aktualnom prijepodnevu u Saboru Bog dobio konkurenciju. U rijetko viđenom ad hominem ispadu prema zastupnici Bruni Esih, premijer Plenković ustvrdio je da ona nikad ne bi bila na HDZ-ovoj listi da ju je bolje poznavao. Pokušavši posramiti stranačku oporbu koja je svjetonazorski puno bliža Esih nego njemu, istaknuo je – pritom gestikulirajući u smjeru HDZ-ovih klupa – da je pogriješio što je vjerovao preporukama stranačkih kolega.

Očito ga nije impresioniralo ni više od deset tisuća preferencijalnih glasova koje je Esih dobila od birača HDZ-a. Budući da je u daljnjim ispadima prema zastupnicima pokazao zavidno znanje o stanju u drugim strankama, za pretpostaviti je da Plenković jako dobro zna strukturu članstva zagrebačkog HDZ-a, kao i to da je Bruna Esih među tim ljudima bila i ostala jako popularna. Nije ju trebao posebno upoznavati da bi znao o kome se radi jer se kult Brune Esih u zagrebačkom HDZ-u, koji je i njegova matična organizacija, dugo gradio.

Čak i ako mu je, dok je bio zastupnik u EP-u, Zagreb bio “daleko od očiju, daleko od srca”, Plenković je morao znati za njezinu političku bliskost sa Zlatkom Hasanbegovićem koji je kao ministar u prošloj vladi bio vrlo poznata figura. Znao je predsjednik HDZ-a sve što je trebao znati, ali to naposljetku i nije toliko važno. Puno je važnije to što on smatra da je odluka o izbornim listama isključivo njegova. Unatoč tome što su je članovi zagrebačkog HDZ-a kovali u zvijezde, kolege iz vrha stranke preporučili, a birači birali, Plenković ne bi Esih stavio na listu.

>> Pogledajte raspravu Andreja Plenkovića i Gordana Marasa u Saboru

[video: 26823 / Pogledajte video žustre rasprave Plenkovića i Marasa u Saboru:]

On je za demokraciju, ali ne da svatko bira koga hoće. Izbor moramo ograničiti da se narod ne bi zbunio pa se u tom duhu opstruira i referendum o promjeni izbornog sustava. Evidentno je da se saborski zastupnik HDZ-a više ne može postati ni milošću Božjom ni voljom birača, nego samo uz osobni Plenkovićev blagoslov. Kad on bude na odlasku, što je moguće već nakon europskih izbora osigura li si visoko mjesto u Komisiji, na isti bismo način mogli dobiti i novog premijera.

Ovaj HDZ bježi od naroda i izbora pa takav scenarij nikoga ne bi trebao iznenaditi. Kako je Ivo Sanader za premijerku rukopoložio Jadranku Kosor, tako bi i Plenković mogao ostaviti nasljednika koji će stranku zadržati na bezvrijednosnom putu europskog mainstreama.

A tko bi za tu ulogu bio bolji od Gordana Jandrokovića koji, vjerojatno njušeći priliku, u zadnje vrijeme mijenja imidž i vježba državničke nastupe? Bruxelles ne želi suverenista na čelu Hrvatske, a Plenković bi se potvrdio kao dobar europski đak kad bi stranku i državu ostavio u rukama čovjeka koji ne može biti dalje od hrvatskog Orbana. Milošću establišmenta EU Plenković bi tako mogao završiti u Europskoj komisiji, a milošću Plenkovićevom, Jandroković s 808 preferencijalnih glasova kao hrvatski premijer.

>> Pogledajte žestoku raspravu Andreja Plenkovića i Davora Bernardića u Saboru