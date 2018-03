Dokument o petokraci i ZDS mogao bi postati povijesni

Reakcije na dugo iščekivane preporuke Vijeća za suočavanje s posljedicama nedemokratskih režima potpuno se očekivane i potpuno u skladu s ideološkim podjelama u Hrvatskoj.

Generalno govoreći, Dokumentom dijaloga najnezadovoljnije su dvije skupine ljudi: jedna koju bismo prema političkoj orijentaciji mogli svrstati u izrazitu ljevicu i druga koju prepoznajemo kao izrazitu desnicu. Prvima je najveći problem to što je ustaški pozdrav “Za dom spremni” zadržao pravo građanstva u iznimnim prigodama, a drugima to što iz javnoga prostora nije zauvijek protjerana zvijezda petokraka. No upravo je nezadovoljstvo tih dviju skupina znak da je Plenkovićevo povjerenstvo napravilo dobar posao. Unatoč izdvojenim mišljenjima nekolicine članova Vijeća, gotovo nestvarno zvuči spoznaja da je 17 stručnjaka različitih svjetonazora i ideoloških pogleda iznjedrilo dokument koji je odlična platforma za toliko nam potreban dijalog.

Možda je to najbolje formulirala cijenjena ustavna stručnjakinja Sanja Barić, koja je ocijenila da je Dokument dijaloga “dragulj humanosti i majstorija mogućeg u nemogućim uvjetima”. Kako nemamo razloga sumnjati u njezin sud, logično je upitati se: kakva bi to rješenja iznjedrili oni koji preporuke Vijeća nazivaju “trulim kompromisom” i “sramotnim zaključcima”?

Jesu li takvi veći stručnjaci i veći majstori od onih 17 koji su godinu dana radili na dokumentu tako važnom za hrvatsko društvo? Prije će biti da su njihove ocjene uobičajen politički folklor, ali i dio stranačke filozofije koja se drži načela: “političkog protivnika nikad ne hvali”. No puno je važnije pitanje što je ovaj dokument donio društvu. On nije platforma za pomirbu “ustaša i partizana” niti to treba biti, no mogao bi označiti prekretnicu u nastojanju da se tegobna nacionalna prošlost napokon makne iz javnosti i prepusti povjesničarima. Uspije li u tome, Dokument dijaloga postat će povijesno važan za Hrvatsku, a Andrej Plenković, koji je dobio baš ono što je priželjkivao, steći će prvi veliki politički kapital.