Divjak ostaje, a s njom i poludovršeni poslovi u školi za život

Ministrici Blaženki Divjak oporba nije presudila – na glasanju o njezinu ostanku u fotelji ministrice podršku je dobila od 77 saborskih zastupnika i ministricom najvažnijeg resora ostaje do parlamentarnih izbora. Moglo se to očekivati, ne zato što vladajući, a među njima i sam premijer Andrej Plenković, misle i zanose se idejom da je riječ o najuspješnijoj i najproduktivnijoj ministrici, već zato što u godini parlamentarnih izbora nemaju namjeru rušiti Vladu.

Još manje tu namjeru imaju dok Hrvatska predsjeda Europskom unijom. Upravo taj kontekst spasio je ministricu Divjak koja se često voli hvaliti da ona zapravo nije političarka niti joj je fotelja bitna. Da je to točno, ministrica Divjak sama bi otišla u vrijeme najvećeg štrajka – kada su joj nastavnici i učitelji, čije bi mišljenje trebalo biti najbitnije, nedvosmisleno poručili da njihovo povjerenje nema. No nije i sada ostaje do kraja. Jučerašnja saborska podrška ministrici, koja je znakovito mala za situaciju u kojoj vladajući spašavaju vlastitu političku poziciju, nosi još jedan razlog zbog kojeg je Divjak “preživjela”.

Naime, ni HDZ ni njegovi koalicijski partneri nemaju kandidata koji bi mogao ili mogla zamijeniti Divjak na razdoblje do parlamentarnih izbora. Naime, u akademskim, stručnim krugovima ne postoji baš nitko tko bi pristao na nekoliko mjeseci, do održavanja parlamentarnih izbora, preuzeti Ministarstvo obrazovanja, kaos u poludovršenim poslovima “Škole za život”, a time i, zbog tih nekoliko mjeseci, odgovornost za sektor koji nerijetko brka pojmove i ne poštuje strategiju obrazovanja. Svi “tereti” oporbe stavljeni na račun Divjak u opozivu jasno su i precizno detektirani.

Činjenica jest da je u njezinu mandatu Vlada dala najviše novca za obrazovanje, ali ministrica u brzopletosti da se potpiše na reformske procese, a Vrdoljak da se u maniri spasitelja intelektualnog napretka djece i mladih predstavi javnosti, posao je odradila polovično, nepotpuno i necjelovito. Poput informatike, kao samo jednog primjera. U međuvremenu, dok joj je u Saboru izglasano povjerenje, ministrica je izgubila među svojim suradnicima – leđa joj je okrenula i prijateljica Lidija Kralj.