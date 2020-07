61. rođendan Večernjeg lista: Inovativnost i hrabrost u promjenama nam nitko ne može osporiti

Šezdeset i jedna godina neprekidnog izlaženja, stotine tisuća kartica teksta, stotine tisuća fotografija, stotine novinara, urednika, lektora, fotoreportera... Sve je to satkano u nevjerojatnu povijest jedinstvenog novinskog brenda na ovim prostorima.

Uzrečica “jednom večernjakovac – uvijek večernjakovac” nepobitno i točno zrcali odnos nas večernjakovaca prema Večernjem listu. U današnjem prilogu prisjetili smo se prošlogodišnje velike proslave rođendana nakon što smo prethodno, cijelu godinu putovali Hrvatskom s izložbom “60 godina Večernjeg lista”. Epilog velike proslave došao je krajem svibnja kada je svjetlo dana ugledala i monografija posvećena Večernjem listu.

U uvodniku monografije napisao sam kako se pred našim očima odvrtjela jedna nevjerojatna povijest koja ne svjedoči samo našu, Večernjakovu povijest već i povijest jednog vremena, jednog naroda. To je putovanje nekima od nas bilo povratak u mladost, neki su vratili zaboravljena sjećanja, a mlađi kolege možda su prvi put uistinu shvatili što je to Večernji list. U izradu monografije uključio sam bivše i sadašnje večernjakovce – bivšima tako odajući poštovanje za sve ono što su nam ostavili, a mladima usađujući poštovanje prema tradiciji jer tradicija, pojam koji je danas često nepopularan, za nas u Večernjaku sidrište je oko kojega gradimo budućnost. Ostavština je to generacija velikih novinara, urednika, fotoreportera, lektora, redaktora i onih koji nisu potpisali nijedan tekst, a bez kojih ne bi bilo Večernjaka.

Svima njima i ovom prigodom želim zahvaliti na privrženosti Večernjem listu. Čitajući monografiju, učinilo mi se da je Večernji list još važniji u hrvatskome novinarskom i društvenom životu nego što ga vrednuju neke suvremene ocjene. Večernji list oduvijek je bio više od medija koji informira; od svoga prvog broja bio je aktivan sudionik svih društvenih kretanja, inicijator promjena, akcija, izbora, promotor izvrsnosti i kritičar prosječnosti. To mu je u kodu. Inovativnost i hrabrost u promjenama u proteklih šezdeset i jednu godinu ne mogu nam opovrgnuti ni najveći kritičari. Od turističke karavane, kratke priče, do prvih stranica u boji, prvog portala pa do konferencije Hrvatska kakvu trebamo, uvijek smo bili na liniji napretka, ne bojeći se promjena. Tako je i danas.

Večernji list moderan je medijski brend koji ni u jednom trenutku nije zanemario sadržaj na štetu dojma. Na svim našim platformama svakodnevno se proizvodi visokokvalitetan sadržaj, bilo da je riječ o tiskanom izdanju, specijalu Večernjeg lista, jednom od naših portala ili televizijskom sadržaju koji nastaje u našem modernom videostudiju. Naša snaga danas, kao i jučer, jesu naši ljudi, večernjakovci koji diljem Hrvatske, Europe i svijeta svakodnevno prikupljaju informacije i daju im dodatnu vrijednost u analizama, intervjuima, reportažama... Večernjakovci, sretan nam rođendan.