Znate li za ovaj trik na Netflixu? Gledatelji kažu da im je život promijenilo otkriće koda 9875

Koliko god velik izbor bio, traženje nečega za gledanje na Netflixu može brzo postati previše. U jednom trenutku možda razmišljate o romantičnoj komediji, ali onda vam pažnju odvuče novi film temeljen na istinitoj priči. Ili ste možda u iskušenju nove znanstveno-fantastične serije. I onda prije nego što shvatite, proveli ste pola sata na Netflixu, a da niste ništa ni pogledali, piše LAD Bible.

Ali obožavatelji napokon shvaćaju da postoji mali Netflixov trik koji cijelu stvar može učiniti puno lakšom. Gledatelji tvrde da su im se životi 'promijenili na bolje' otkako su samo utipkali '9875' umjesto pregledavanja i listanja.

Neki velikodušni korisnici društvenih medija podijelili su zgodan trik za postizanje TV harmonije u vašem domu, koji vas sprječava da neumorno listate kroz naslove prije nego što se odlučite za sljedeće gledanje. Upisivanjem brojeva u traku za pretraživanje otključat će se škrinja s blagom specifičnih naslova posvećenih tom određenom žanru - u ovom slučaju krimiću.

Danas gotovo da nema osobe koja nije u tijeku sa serijskim ubojicama. Od Jeffreya Dahmera do Teda Bundyja - ovi šokantni pojedinci godinama su bili tema razgovora u pravoj kriminalističkoj zajednici. Međutim, kako biografski filmovi postaju vrlo popularni na Netflixu, žanr serijskih ubojica penje se na novu razinu popularnosti. Dakle, ako ste ljubitelj krimića, jednostavno upišite '9875' u okvir za pretraživanje platforme i iznenada će se pojaviti ogroman popis Netflixovih kriminalističkih dokumentaraca i biografskih filmova. Vrlo jednostavno.

Jedan je gledatelj bio oduševljen: "Radi. Najbolji način da pronađete True crime na Netflixu." Drugi je dodao: "Nisam mislio da će ovo uspjeti, ovo je stvarno super, hvala." Jedini mali problem s ovom značajkom je to što su neki gledatelji ranije izvještavali o prilično nedosljednim i prilično zastrašujućim rezultatima. "Pojavila se i Peppa Pig", napisao je jedan korisnik, dok je netko drugi također dodao: "Napravio sam to i pojavio se Shrek Forever After." Za one koji vole nešto malo ležernije, pokazalo se da postoji hrpa različitih kodova koji su povezani s različitim žanrovima.

Dakle, evo pojedinosti za neke od ostalih najpopularnijih:

Akcija i avantura (1365)

Dječji i obiteljski filmovi (783)

Nezavisni filmovi (7077)

Romantični favoriti (502675)

Znanstvena fantastika i fantazija (4734)

