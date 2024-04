Objavio je da mu je žena trudna na bratovom vjenčanju: 'Bila je to savršena osveta'

Mnogi su pohvalili jednog muškarca jer je 'ukrao svjetla reflektora' na vjenčanju svog brata objavivši trudnoću svoje žene. Osvetio se bratu koji je za njegovo vjenčanje isplanirao prosidbu svoje djevojke. Pa je, kako bi vratio istom mjerom, on odlučio na njegovom objaviti da će postati tata, piše Mirror.

Napisao je na Redditu: ‘Moj je brat rekao da će zaprositi svoju djevojku na mom vjenčanju. Rekao sam mu da ne radi to jer je to dan moje žene i mene i ne želim da nas išta ometa. Moje je mama poludjela. Rekla je da želi da obitelj koju možda neće vidjeti neko vrijeme bude dio prosidbe. Rekao sam da me nije briga i da ću ga, ako to učini, izbaciti sa svadbe. Mama je rekla da će onda i ona otići’.

‘Moj se brat oženio prošlog vikenda. Umjesto zdravice, iskoristio sam vrijeme da objavim da čekamo naše prvo dijete’, dodaje. Ogorčena, mama ga je htjela izgrditi pred svima - no, srećom, baka je uskočila i smirila ju.

Dodao je: ‘Moja joj je baka rekla da sjedne i šuti. Proveli smo veći dio prijema razgovarajući s obitelji koju nećemo više vidjeti o našem budućem djetetu. Moja mama kaže da sam bio odvukao svu pažnju od mog brata na dan njegovog vjenčanja. Jako se naljutila kad sam je podsjetio da je htjela napustiti moje vjenčanje ako bih izbacio svog brata nakon što je zaprosio svoju djevojku’.

Komentirajući njegovu objavu, jedan je korisnik rekao: ‘Očito je tko je od vas dvoje zlatno dijete. Bravo za baku što je ušutkala mamu. Ali, tvoj brat! Pitao je, ti si rekao ne, a on je to svejedno napravio’. Drugi korisnik je dodao: ‘Da, baka je kraljica’. Treći korisnik je napisao: ‘Uvijek je problem kada ljudi posvećuju svu ljubav i pažnju jednom od svoje djece, a drugo odbacuju. Tvoja baka je super’.

