Znate li razliku između velikog i malog gumba na kotliću WC školjke? Možda bespotrebno trošite puno vode..

Osim ako još uvijek ne vučete veliki lanac ili imate tradicionalniji kotlić s ručkom, primijetili ste da na mnogim zahodima ovih dana postoje dva gumba. Jeste li ikada shvatili koja je razlika između velikog i malog ispiranja na vašem WC-u? Mnogi jednostavno pretpostavljaju da je manji gumb za kraće ispiranje, a veliki za dulje i potpunije ispiranje, i to je točno, no čini se da mnogima to nije tako očito kako se čini, piše Times of India.

Kad je Thames Water, tvrtka koja je zadužena za otpadne vode većeg dijela Londona i šireg područja, anketirala je ​​ljude u čemu je razlika, otkrili su da ne samo da neki ljudi nisu znali o čemu se radi, nego su mnogi potpuno krivo shvatili. Više od polovice ljudi nije mislilo da je manji gumb manje ispiranje, što se čini neobičnim i pomalo kontraintuitivnim.

VEZANI ČLANCI:

Zvuči beznačajno, no u konačnici izaziva velike probleme. Kotlić očito koristi vodu, a što je dulje ispiranje, to se više vode koristi. Andrew Tucker, menadžer za učinkovitost vode tvrtke Thames Water, objasnio je: "Postoji toliko različitih vrsta WC-a da nije iznenađenje da ljudi ne znaju koji gumb pritisnuti. U mnogim slučajevima, ono što se čini očitom opcijom za kraće ispiranje zapravo koristi najviše vode", kaže.

"Za veliko ispiranje obično je potrebno šest litara vode, dok za malo ispiranje samo pola toga, stoga je važno da svi znamo što je što kako bismo količinu vode koju koristimo sveli na minimum. Svaka kap koju isporučimo dolazi iz rijeka, potoka i podzemnih vodonosnika koji pomažu u održavanju zdravih razina u vodenim putovima, a uzimanje previše može imati štetan utjecaj na njih. Voda jednostavno nije beskonačan resurs kako mnogi ljudi pretpostavljaju da jest", zaključuje, no istodobno upozoravaju na još veći problem. Thames Water procjenjuje da samo na njihovu terenu ima 175.000 kotlića koji propuštaju i troše oko 400 litara vode dnevno.

"Kad imate zahod koji curi, voda samo kaplje u posudu tako da često ostane neprimijećena, osim možda malog mreškanja na dnu zahoda, ali mogu potrošiti ogromne količine vode. Za one na vodomjeru, to je doslovno novac bačen u vodu. Kada posjećujemo domove kupaca kako bismo ih podržali u smanjenju potrošnje vode, to je najčešći problem koji nalazimo, ali ga je, srećom, najlakše riješiti. Moderni WC-i na gumb najgori su za curenje i mi smo u pregovorima s proizvođačima kako bismo shvatili kako učiniti da ne cure", zaključuje.

Prestanite ih raditi: Greške zbog kojih čišćenje doma traje duže nego što bi trebalo!