Znate li o čemu zapravo govori pjesma Macarena i popularna koreografija? Evo odgovora

Vjerojatno ne postoji osoba koja nije čula pjesmu Macarena i barem jednom otplesala popularnu koreografiju, ali ni osoba koja zna o čemu točno pjesma, koja se puštala svugdje - od dječjih rođendana do vjenčanja - zapravo govori.



Korisnik TikToka, Tom PK, otkrio je u svojoj novoj objavi odgovor na to pitanje. "Postoji niz pjesama koje smo slušali kao djeca, a tek kasnije otkrili da nisu baš tako nevine kao što smo mislili. Jedna od njih je Macarena koja se puštala doslovno svugdje", započeo je Tom.



U videu koji je postao viralan otkrio je da se u pjesmi radi o ženi čiji partner odlazi u vojsku, a ona ga vara - i to s njegova dva prijatelja. Macarena je ime žene koja pokušava zavesti muškarce i nagovoriti ih na ples s njom. Ako joj se svide njihove plesne vještine, odvest će ih kući, prenosi The Sun.

Mnogi su komentirali da je više nikada neće moći čuti, a ne pomisliti na to o čemu govori. "Kako bih trebao plesati koreografiju kada sad znam ovo?", komentirao je jedan korisnik.