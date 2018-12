Zna li itko gdje je Hrvatska? Google objavio top pretrage u 2018. godini

Od jednostavnih ključnih riječi, ljudi su prešli na duže setove riječi, pa tako pretrage postaju nešto poput razgovora, ali i intimnije su. 2018. je bila godina poput ni jedne do sada. No, tako je svake godine, događa se puno promjena.

Google je objavio top trendove u pretragama za 2018. Ove godine, najpretraživaniji pojmovi su bili vezani za kraljevsko vjenčanje, pravila izbora, Svjetsko prvenstvo u nogometu, kao i blockbuster filmove poput "Black Panther". Osim toga, ljudi su pokušavali shvatiti što je taj "Fortnite" o kojem svi pričaju ili naučiti malo više od tornadu Michael i Kalifornijskom požaru. No "how to" ili "kako" pretrage su bile u vrhu.

Ali u Googleu su primijetili da raste trend pretraga koje u sebi imaju riječ "good", odnosno "dobro". U ovoj kategoriji našle su se pretrage poput "što čini dobrog uzora", "koje su dobre stvari u životu", "kako mogu pomoći...". Ovo je inspiriralo i njihov Year in Search filmić.

Foto: Google

U "How to" kategoriji top pretrage bile su: kako glasovati, kako se registrirati za glasovanje, kako igrati mega millions, kako kupiti Bitcoin ripple, kako ugasiti automatski update na mobitelu.

Ono što će nas zanimati jest kako se Hrvatska našla u top pretragama. U kategoriji "where is...?", odnosno "gdje je...?" Hrvatska je na drugom mjestu. Na prvom: gdje je Villanova Sveučilište, zatim gdje je Hrvatska, pa Parkland Florida, pa gdje je tornado Florence i na kraju gdje je tornado Michael.

U kategoriji "što je?" lista ide ovako: što je bitcoin, što je ucjenjivanje, odnosno "rackateering", zatim što je DACA, pa "government shutdown" i što je Veliki petak.

