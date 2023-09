Žive na uskom čamcu: ‘Ljudi misle da nam je grozno, ali unutra je jako glamurozno!’

Za većinu ljudi ideja da žive zatvoreni u malom, uskom prostoru zvuči poput noćne more. Ali za par Caroline i Petea, koji su posljednje dvije godine proveli živeći na malom, uskom čamcu krstareći kanalima Ujedinjenog Kraljevstva, to je san. Nakon 10 godina života u Teksasu, u Americi, par je odlučio napustiti Sjedinjene Američke Države i radi života na vodi, piše The Sun.

Na brodu ima mjesta čak i za njihova dva West Highland terijera, Poppy i Hamisha. Dvojac objavljuje na društvenim mrežama pod imenom One Day More Aboard, dijeleći blogove svojih putovanja sa svojih 25 tisuća TikTok pratitelja i gotovo 10 tisuća YouTube pretplatnika.

U proteklih nekoliko godina dokumentirali su sebe kako prolaze kroz najviši akvadukt na svijetu u Walesu, odupirući se snijegu i ledu na mrazni božićni dan, pa čak i nasukani u Oxford Canalu.

No dok biste mogli očekivati ​​da će takav stambeni prostor biti prilično skučen i pretrpan, obilazak njihovog prebivališta koji je Caroline objavila pokazao je da to nije slučaj. U videu koji je prikupio nevjerojatnih 3,8 milijuna pregleda i 340 tisuća lajkova, avanturistica je pokazala svoj iznenađujuće glamurozan prostor.

Tu je prekrasna kuhinja s modernim ormarićima i niskim osvjetljenjem, kamin na cjepanice pored udobnog kauča, moderna kupaonica s velikim tušem, pa čak i sklopivi bračni krevet. Njihov maleni dom također ima veliki stol za kojim mogu uređivati ​​video i slično na svojim prijenosnim računalima, te uređaje poput perilice rublja i roštilja.

Prema Caroline, unatoč tome što je otmjeni brod bio oko 200 tisuća funti, ili kako ona kaže, "jeftiniji od jednokrevetnog stana", dodaje da su njihovi životni troškovi puno manji nego kad su živjeli u kući. Dio razloga zašto je ovaj model prilično skup je taj što ima električni pogon, što znači da ima manji, tiši motor i troši puno manje goriva, kao i to što je ekološki prihvatljiviji.

Čini se da i psići vole takav način života, a često se pojavljuju u video zapisima na vrhu broda buljeći u vodu mašući repovima. Paul najviše vozi, ali Caroline često objavljuje isječke na kojima preuzima vodstvo. A nekonvencionalan životni stil daje paru priliku da ispune svoju žudnju za lutanjem i uživaju u mirnijem tempu života. U isječku podijeljenom na TikToku odgovorili su na pitanje "Što vam ide na živce kada morate objašnjavati ljudima?" sa "Zašto smo prodali našu kuću da bismo živjeli u uskom čamcu", popraćeno jednostavno prekrasnom snimkom mirne vode okružene zelenilom.

