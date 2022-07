Ženu kritizirali na Redditu jer traži 'dadilju' za štene: I nudi samo 20-ak kuna po satu

Briga o štenetu je velika odgovornost i ne bi je se trebalo olako shvaćati niti se na obavezati bez prethodnog razmišljanja i planiranja. Jedna je vlasnica psića tako, budući da svaki dan radi, na Redditu objavila oglas u kojem traži nekog tko bi brinuo o štencu dok je ona na poslu, no nije trebalo dugo da ju drugi korisnici prozovu jer za to nudi samo 2,35 funti - ili 20 kuna po satu.

Njen mješanac, piše, trenutno ima samo 1.3 kilograma, no narasti će do otprilike do sedam, a čuvati ga treba svaki radni dan od 10 do 16 sati.

Ljudi putem interneta pokazali kako izgleda rad od kuće s ljubimcima

- Tražim 'čuvalicu' za psa od 10 do 16 sati za plaću od 200 funti (1700 kn) mjesečno. Možete se sa psom družiti u mom stanu ili ga voditi k sebi - piše ona u oglasu, a dok ju je većina korisnika kritizirala zbog udomljavanja psa za kojeg nema vremena, drugi su primijetili da bi onog tko se javi na njen oglas samo benzin od svoje do njene kuće i natrag mogao koštati cijelu plaću koju vlasnica psa nudi.

- Smeta me što se očekuje da ljudi rade posao za koji troše benzina više nego im je plaća. To je izrabljivanje - napisao je jedan korisnik Reddita.

- I to još za štene koje vjerojatno ni ne zna da se vani obavlja nužda već ga se to tek treba naučiti - dodao je drugi.

- Obično prihvaćamo samo rezervacije u trajanju od 30 minuta ili jedan sat koje imaju svoje formirane cijene, a za 'dnevnu skrb o psiću naplaćujemo 10 funti (oko 90 kn) po satu, ne više od pet sati dnevno - napisao je jedan profesionalni čuvar pasa.

Ipak, bilo je i onih koji bi prihvatili ovakvu ponudu, rekavši da je idealna za ljude koji rade od kuće ili starije osobe koje se ne žele obavezati i imati vlastitog psa.

- Kad bih opet radio od kuće, definitivno bi pristao na ovo! - napisao je jedan korisnik, a prenio Mirror.

Osjećate umor i teško vam se motivirati? Evo nekoliko savjeta da promijenite svoju svakodnevicu