Žene zgrožene nakon TikTok videa: Muškarci ne razumiju kako žene mokre s tamponom!

Svi znamo da spolni odgoj nije sveobuhvatan kao što bi vjerojatno trebao biti, a jedna je žena to dokazala nakon što je upitala muškarce kako žene mokre kad imaju menstruaciju i koriste tampon, piše Mirror.

Naime, Evelyn Turina na TikToku podijelila video o tome kako je htjela "saznati koliko muškarci znaju o ženskim tijelima". Podijelila je da se "glasno smijala", ali da je zapravo "trebala bi plakati" na neke neobične odgovore koji su dani.

Evelyn je napisala u naslovu: "Šokirana sam količinom muškaraca koji nemaju pojma o našoj ženskoj anatomiji. Nipošto se ne rugam i ne pokušavam posramiti muškarce koji to nisu znali, dapače, ali pitam se zašto se u osnovnom obrazovanju ne uči dovoljno o ženskom tijelu, ženskim hormonima, menopauzi..."

U videu je muškarce pitala: "Kako djevojka mokri s tamponom?" Naime točan odgovor, je da menstruacijska krv izlazi iz vagine, koja je povezana s maternicom, dok urin izlazi iz uretre, koja je povezana s mjehurom. Dakle, kada umetnete tampon, on ide u vaginu, ostavljajući mokraćnu cijev čistom za mokrenje bez ikakvih prepreka - ali mnogi muškarci nisu imali pojma o tome.

Neki su jednostavno odgovorili da "nemaju pojma", dok su mnogi drugi sugerirali da bi žena morala prvo izvaditi tampon da bi mogla ići na WC. Jedan je čak šokantno rekao da bi ga žene trebale "držati sa strane", rekavši da tamponi upijaju krv, pa bi možda samo upijali i urin. Također, jedan od zaprepašćujućih odgovora bio je "ovisi o tome je li u moru jer bi mogao postojati rizik da privuče morske pse."

Drugo pitanje koje su postavljali muškarcima bilo je: "Znate li što je vulva?" Odgovori su uključivali "Ili je voće ili nešto u vagini", "vibrator", "to se nalazi u vratu", "što?", "talijanska večera ili tako nešto". Bio je i jedan točan odgovor koji je glasio da je to "dio ženske anatomije", ali je muškarac brzo rekao da to ne bi znao pokazati.

U komentarima je netko napisao: "Dečki, mokraća izlazi iz druge rupe. Vulva je vanjski dio ženskog spolnog organa. Nema na čemu." Drugi se našalio: "Muškarac koji je rekao za morske pse je najbolji." "Bez riječi sam", ljutio se netko, dok je još jedna djevojka razočarano napisala: "Moj dečko je upravo rekao da je vulva planet. Nekima je to bilo smiješno, no drugi su smatrali strašnim što muškarci iz videa znaju tako malo o ženskoj anatomiji.

