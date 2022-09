Žena se požalila: 'Otkad sam se udebljala, dečko se više ne želi seksati sa mnom'

Moj dečko se prestao seksati sa mnom jer sam tijekom pandemije dobila dvadeset kilograma. Priznao je da mu se više ne sviđam, iako me i dalje voli i želi biti sa mnom. Ja imam 34 godine, on 36 godina, zajedno smo šest godina i imamo četverogodišnjeg sina. Uvijek sam bila mršava, ali na početku karantene, dobila sam višak kilograma. Počela sam jesti iz utjehe i dosade..., napisala je jedna djevojka za The Sun.

Što se ona više debljala, to su manje imali seks, a posljednjih godinu dana, njezin dečko uopće nije bio zainteresiran za nju. Prije bi iskoristio svaku priliku da bude s njom, a sada je sretna ako je poljubi u obraz. Uvijek bi koristio razne izgovore da izbjegne seks, ali kad je konačno puknula i pitala u čemu je problem, priznao je da mu se više sviđala dok je bila vitkija.

– Sada naporno radim na tome da smršavim tako što se zdravije hranim i vježbam. Radim to zbog sebe, ne zbog svog dečka, ali više se ne osjećam dovoljno dobro za njega i izgubila sam sve svoje samopouzdanje – nastavila je.

– Brutalna iskrenost vašeg dečka sigurno duboko boli. ali on želi da vaša veza funkcionira. Razgovarajte s njim o svojim osjećajima i zatražite njegovu podršku u mršavljenju, možda vam se može pridružiti u vašem programu zdrave prehrane i fitnessa – odgovorila joj je psihoterapeutkinja Deidre.

