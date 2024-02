Žena priznala: 'Moj muž nema vremena za seks, pa se ja seksam s našim mladim susjedom'

Iako je u braku dugi niz godina, nije zadovoljna. Sada se upustila u seksualne odnose sa svojim susjedom tinejdžerom, a ne zna što da napravi pa je za savjet pitala savjetnicu portala The Sun, Deidre. Udala se mlada, kao 21-gdišnjakinja. Sada ima 37, muž 39, a kćeri su im na pragu punoljetnosti. Kaže kako je njezin muž odličan otac, ali s obzirom na to da im u zadnje vrijeme kćeri ne provode puno vremena doma, osjeća se kao da je zaglavila sa svojim mužem.

'Ne pazi na svoj izgled, pije previše i nikada ne želi raditi ništa u društvu drugih ljudi. Nikada me ne vodi nigdje. Smeta mu kada pozovem prijatelje na druženje jer onda ne može gledati sport na televiziji'. Osim toga, ni seksualan život im nije dobar. Prakticiraju seks samo jednom u dva tjedna i to subotom, a kada je gotov, jednostavno zaspi pored nje.

Nedavno se pored njih doselila nova obitelj koja ima sina od 19 godina koji izgleda jako dobro. 'Dečko ima lijepo tijelo i podsjeća me na mojeg muža kada je bio mlađi. Jednog je dana ostao zaključan izvan svoje kuće i pitao me može li se otuširati kod mene, na što sam pristala. Donijela sam mu ručnik, a on je stajao gol ispred tuš kabine. Okrenuo se prema meni i poljubila sam ga'.

Priznao joj je kako mu se sviđala od prvog dana i vrlo brzo su završili u krevetu. Otada se svaki dan viđaju. Muž joj radi do kasno, a kćeri joj nisu doma. Kaže kako je sretna, ali ne zna što da dalje napravi. Deidre joj rekla: 'Ako se ovo nastavi, ne postoji sretan kraj. Možete li zamisliti što će vaše kćeri reći? Ili vaš muž? Brak pun strasti i ljubavi se ne događa sam od sebe, za njega se treba potruditi. Prekinite s aferom. Recite mužu da ste nesretni i poradite na vašem odnosu'.

