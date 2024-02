Muškarac tvrdi da je njegova žena prije braka spavala s 26 muškaraca: ‘Kaže da se to ne računa, ali želim osvetu’

Kako biste se osjećali da saznate da vas je žena prevarila prije više od 18 godina? Kad biste saznali da vam je partner nevjeran, vjerojatno biste to shvatili kao ozbiljnu povredu povjerenja i najvjerojatnije biste bili shrvani. Ali bi li bilo ikakve razlike kad biste znali da se to dogodilo prije više od 18 godina, prije nego što ste se uopće vjenčali?

Naime, kad je muškarac saznao da je njegova žena spavala s 26 različitih muškaraca bio je razumljivo shrvan, ali kako se to dogodilo dok su bili na fakultetu, ona nije mislila da je to važno. Sada muškarac razmišlja o razvodu ili o osveti tako što će spavati s istim brojem žena, piše Mirror.

Muškarac je objasnio da su on i njegova supruga počeli izlaziti u srednjoj školi, te da su još tada maštali o bračnom životu, kako će zvati djecu, gdje će živjeti itd. Kad je fakultet u pitanju, išli su na različite, ali on je pokušavao viđati nju gotovo svaki vikend i mislio je da njihova veza ide u dobrom smjeru.

Međutim, nakon što su nedavno otišli na zabavu sa zajedničkim prijateljima i prisjećali se mlađih dana, jedna od njihovih prijateljica je otkrila veliku tajnu. U objavi na Redditu, anonimni muškarac je objasnio: "Jedna od njezinih prijateljica otkrila je da je bila divlja na fakultetu. Kad sam pogledao svoju ženu, lice joj je bilo blijedo i davala je svojoj prijateljici oštar pogled. Odlučio sam ne raditi veliku scenu od toga na zabavi ili dok smo se vozili kući, ali ona shvatila da nešto nije u redu po tome kako sam se nekako zatvorio nakon toga."

Kad su došli kući s zabave, a njihovi sinovi od 12 i 15 godina otišli na spavanje, on ju je pitao o tome što je njezina prijateljica rekla. Nastavio je: "Priznala je da je stalno išla u klubove tijekom studija i da je to dovelo do toga da je imala nekoliko veza i čak nekoliko redovitih 'prijatelji s povlasticama' situacija, ali je tvrdila da je tada bila nezrela pa joj ne bih trebao zamjerati. U tom sam se trenutku bojao da ću učiniti nešto zbog čega ću požaliti pa sam odmah napustio kuću i proveo noć u hotelu."

Tijekom cijele noći supruga mu je slala poruke i zvala ga, ispričavajući mu se i govoreći mu da ga voli. "Kroz sve ovo ona je ostala pri svom mišljenju da to 'nije ništa strašno' i da su stvari sada drugačije jer smo u braku. Za mene nisu drugačije. Činjenica da smo u braku 18 godina čini apsolutno nema razlike u činjenici da je ona varalica. Cijelo ovo vrijeme mislio sam da dijelimo nešto posebno, da smo jedno drugom prvi i jedini, ali sve je to bila laž", dodao je.

Nakon nekoliko dana odlučio je pitati s koliko je muškaraca spavala, a ona mu je objasnila da se radilo oko 26 muškaraca. Nakon dobrog razmišljanja, rekao joj je da bi se želio "pomiriti", ali da on mora spavati s 26 žena, i da je to uvjet o kojem se ne može pregovarati.

"Od tada ona pokušava promijeniti moje mišljenje, plače danju i noću, nudi mi sve što želim osim toga, ali ništa me neće spriječiti. Ili će to prihvatiti ili ćemo se razvesti. Dao sam joj rok do kraja ovog tjedna da donese odluku", tvrdi. Objava je od tada dobila stotine odgovora, a jedna je osoba napisala: "Ne želite pomirenje, samo želite osvetu. Vaš plan ako se brak nastavi, da spavate s 26 žena kad god želite i bez da joj kažete, znači da možete joj godinama držati ovo nad glavom i uništiti joj sreću i samopoštovanje."

"Od seksa s tim ženama nećeš se osjećati bolje. Ili joj oprosti i pusti to ili se razvedi", komentirala je druga osoba, dok je treći dodao: "Nema potrebe da tako uzvraćaš. Osim toga, to je bilo davno prije. Nije te prevarila."

