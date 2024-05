Žena primila neočekivanu poruku od muškarca koji je stalno otkazivao spojeve: 'Nisam to očekivala!'

Jedna žena je postala viralna jer je podijelila iznenađujuću poruku koju je primila od muškarca koji je stalno otkazivao njihove spojeve. Naime, iako ga nikada nije upoznala, iz vedra neba je od njega primila SMS poruku. Korisnica X-a koja se naziva samo 'Courtney', podijelila je tamo svoju priču – i zasigurno je privukla mnogo pozornosti, piše Mirror.

"Danas sam primila poruku od dečka s kojim sam planirala ići na prvi spoj", napisala je koristeći svoju oznaku @csmallllll. "Dok sam čitala, sinulo mi je da taj muškarac kojeg nikad nisam upoznala niti izlazila s njim, ima više poštovanja prema meni čak i da pošalje ovu poruku, nego bilo koji muškarac s kojim sam ikada zapravo izlazila."

VEZANI ČLANCI:

Courtney je tvrdila da su ona i dotični muškarac uvijek željeli izaći na spoj, ali njihovi rasporedi nikad nisu bili usklađeni, te se spoj uvijek iznova odgađao. Nakon nekoliko odgađanja zaredom, činilo se da muškarac želi prijeći na stvar, šaljući dugačku poruku. Pisalo je: "Bok. Znam da se nikad nismo sreli pa nisam siguran je li pretjerano davati objašnjenje, ali radije ovo radim umjesto da se samo više nikada ne čujemo. Imao sam mnogo problema po pitanju zdravlja obitelji u posljednjih mjesec i pol , a također sam počeo razgovarati s nekim s kim sam izlazio u prošlosti, budući da znaju situaciju i sve. Dakle, osjećam da ovo nije pravo vrijeme da se počnem viđati s nekim novim."

Čovjek se zatim također ispričao za mutnu situaciju, dodavši: "Žao mi je što je sve ostalo samo na dopisivanju. I ispričavam se zbog vjerojatno nepotrebno detaljne poruke."

Received a text today from a guy who I had plans to go on a first date with, and it dawned on me while reading, that this man who I never met nor dated, had more respect for me to even send this text, than any man I’ve ever actually dated pic.twitter.com/Z1EjxUlv9I