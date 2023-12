Otišla je na spoj na Havaje dok je njen muž čuvao djecu: 'Kćer mi je govorila da ne idem'

Jedna je supruga otkrila istinu o svom poliamornom braku. Naime, ona je otišla na spoj na Havaje s partnerom koji nije njezin suprug, unatoč tome što ju je kćer zamolila da to ne čini. TikTokerica @openlycommitted detaljno je opisala zamršenosti svog otvorenog braka u videu na svojoj platformi društvenih medija, piše The Sun.

'Suprug i ja smo u nemonogamnoj vezi 13 godina, a bila sam odsutna samo tri noći. Ali, ono što smo rekli djeci je da putujem na Havaje i moja kći je rekla da ne želi da idem. Rekla je da želi ići sa mnom i da joj moram donijeti barem jednu stvar s mog putovanja', rekla je Danielle.

Njezina majka, međutim, nije tako dobro reagirala na situaciju kao njezina kćer. 'S druge strane, moja me majka urokljivo pogledala kad je to čula na FaceTimeu jer mislim da je vjerojatno znala da sam s nekim drugim osim s mužem. I kad mi je kći rekla da je tužna, a mama mi je prigovarala, osjećala sam se pomalo krivom', dodaje.

'Ali sam se podsjetila da idem na Havaje na tri dana s prijateljicama, na surfanje ili jogu, ne bih se osjećala nimalo krivom. Ovakva putovanja mi daju energiju i radost. To je bijeg. Bijeg od svakodnevice', kaže dok stoji ispred vodopada na Havajima, 'I toliko sam zahvalna i cijenim činjenicu da to mogu učiniti, da mogu ići planinariti do ovog prekrasnog vodopada'.

Rekla je da se ne ispričava zbog svog načina života i da želi dati dobar primjer svojoj djeci. 'Što se moje djece tiče, idem na put zbog sebe. I to je nešto za što želim da odrastu znajući da je OK', rekla je, 'Znam da je za mnoge žene surfanje ili joga nevjerojatna prilika da se na neki način resetiraju i da imaju trenutak za sebe, bez obzira koji je to trenutak, pogotovo ako ste mama. Nadam se da ćete to učiniti bez ikakve krivnje'.

