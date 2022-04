Žena ispričala: 'Suprug je imao aferu, a sada mene krivi za to!'

Moj muž kaže da sam ja kriva za njegovu aferu ali ja znam da je razlog njegova kriza srednjih godina. Počelo je prije par godina, do tada smo bili sretni i imali smo ugodan zajednički život s manjim problemima. Odjednom je počeo više brinuti o svom izgledu i počeo je istraživati transplantaciju kose. Zatim je krenuo i u teretanu, kupio si novu odjeću, a onda je, kao pravi klišej, kupio sportski auto - ispričala je jedna žena za The Sun.

Sve ju je to neko vrijeme zabavljalo, a onda se on počeo ponašati tajnovito i ona je saznala da ima aferu. Uskoro je na njegovom telefonu našla i fotografije puno mlađe žene. Isprva je negirao i rekao da je ona samo prijateljica s posla, no sakrio je njezin broj pod drugim imenom i bilo je jasno da je ona njegova ljubavnica. Bila je shrvana i osjećala se izdano.

- Čak bi mu možda i oprostila da se iskreno ispričao, ali on je, umjesto da prizna krivicu, okrivio mene i rekao da je bio prisiljen prevariti me jer ja nisam bila zainteresirana za njega. Očito mu nisam dovoljno udovoljavala, a mlađa žena mu je dizala ego. Rekla sam mu da želim razvod nakon 25 godina braka, i spakirala sam svoje stvari, ali on me moli da ostanem. Jako sam tužna i ne znam hoću li to moći preboljeti - nastavila je.

- Vaš muž mora preuzeti odgovornost za svoju aferu, to je bio njegov izbor i vi niste imali nikakve veze s tim. Umjesto da razgovara s vama o svojim osjećajima i kaže da je nesretan, on je odlučio naći utjehu u naručju druge žene. Očito ne želi priznati da je on pogriješio i ponaša se kao neko razdražljivo dijete. Dali ste mu 25 godina svog života, i iako zvuči kao da ga još volite, u pravu ste što mu se ne želite vratiti dok ne prizna svoje pogreške. Normalno je da se osjećate tužno, ali ako želite pokušati riješiti stvari, razmislite o bračnom savjetovanju - odgovorila joj je Deidre.

