Žena ispričala: 'Mog dečka vole svi osim mene, ne prestajem ga varati!'

– Obitelj i prijatelji obožavaju mog dečka. Zabavan je, ljubazan, sjajan tata i bolničar, ali ljubav je za mene nestala i ne mogu ga prestati varati. Jesam li najgora žena na svijetu? – pisala je jedna djevojka za The Sun.

Zajedno su već pet godina i imaju dvogodišnjeg sina, ali u zadnje vrijeme ona osjeća da nešto nije u redu. Prvi ga je put prevarila prije šest mjeseci, no uspjeli su riješiti probleme i vratili su se na pravi put. Međutim, opet je imala aferu i više ne zna kako se kontrolirati.

– U početku je bilo sjajno, ali više se ne osjećam kao prije. Čim me počne ljubiti, želim da prestane. ne sviđa mi se i ne privlači me seksualno. On me toliko voli, ali mislim da moja ljubav prema njemu nije ista. Razgovarala sam sa svojim partnerom o prekidu, ali on se uvijek jako naljuti. Ne želim ga povrijediti, ali ga ne mogu ni varati. Ne mogu ni s kim razgovarati o ovome. Moja obitelj i prijatelji vole mog partnera. Moram misliti i na svog sina. Tako sam zbunjena i ne znam što da radim – nastavila je.

– Imali ste sreće i dosad ste se izvlačili, ali samo je pitanje vremena kada ćete ponovno biti otkriveni. Možda se čini uzbudljivo imati tajni seks s drugim muškarcima, ali time narušavate svoj odnos s partnerom, fizički i emocionalno. Ipak, ako vaše srce više nije u tome i ne možete se natjerati da funkcionira s njim, onda bi bilo najbolje prekinuti stvari. Što ga duže držite u vezi, on će se osjećati više povrijeđenim i ozlojeđenim što je ponovno prevaren. Vaš će sin, iako vrlo mlad, osjetiti napetost kod kuće. Upamtite, vaš partner i dalje može biti otac pun ljubavi i ako se razdvojite – odgovorila joj je stručnjakinja Deidre.

