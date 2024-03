Želite duže trepavice? Pomoći će jednostavna tehnika trljanja od 60 sekundi!

Svatko želi raskošne duge trepavice bez odlaska u salon ili mukotrpnog nanošenja umjetnih trepavica ljepilom. Međutim, može se činiti nemogućim zadatkom uzgojiti trepavice, a uz toliko losiona i napitaka koje vidite na internetu koji obećavaju rast, može biti teško znati odakle krenuti. Ipak, svi žele trepavice na koje mogu jednostavno nanijeti sloj maskare i biti spremni za dan pred sobom, piše Mirror.

Stručnjaci iz False Eyelashes UK podijelili su genijalan način na koji možete izrasti svoje trepavice bez nanošenja ikakvih proizvoda, a ne trebate ništa osim prstiju.

VEZANI ČLANCI:

Stručnjaci su rekli da je važno priuštiti kapcima masažu od 60 sekundi dnevno ako želite da vam trepavice budu duže i gušće. Zvuči predobro da bi bilo istinito, ali rekli su da to ne nudi samo opuštanje, već i pojačava protok krvi do folikula trepavica, osiguravajući da primaju bitne hranjive tvari i kisik.

Preporučili su da to učinite dok se pripremate za spavanje i da to postane dio vaše noćne rutine - možda odmah nakon što ste obavili njegu kože pa se sjetite da to radite svake večeri. "Ova pojačana cirkulacija ubrzava rast trepavica, postupno dovodeći do punijeg, debljeg izgleda. Štoviše, masaža ublažava napetost oko očiju, smanjujući rizik od gubitka trepavica zbog stresa", tvrde. Ako tražite druge načine za poticanje rasta trepavica, stručnjaci predlažu korištenje kokosovog ili maslinovog ulja na trepavicama. Preporučili su da ostavite ulje da djeluje preko noći za maksimalnu korist, dopuštajući mu da duboko prodre i nahrani vaše trepavice dok spavate.

GALERIJA: Tri stvari koje morate napraviti da vam make up potraje cijeli dan!

Također, jako je važno uvijek ukloniti šminku s očiju navečer kako biste spriječili rast bakterija. "Ostavljanje ostataka na trepavicama može rezultirati lomljivošću, iritacijom očiju, svrbežom, pa čak i infekcijom. Isto tako, može potaknuti rast bakterija jer se čestice šminke mogu prenijeti na jastučnice i u vaše oči, potencijalno uzrokujući probleme kao što su ciste očnih kapaka", upozorili su.

Podijelili su da biste trebali koristiti nježne metode čišćenja, koristeći sredstva za uklanjanje šminke posebno dizajnirana za osjetljivo područje oko očiju ili micelarnu vodicu, kako biste osigurali potpuno uklanjanje maskare, olovke za oči i sjenila bez potrebe za grubim povlačenjem ili trljanjem.

Dermatolozi tvrde da položaj spavanja i jastučnica mogu uzrokovati bore na licu: Evo zašto se to događa!