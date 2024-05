Znate li što je 'zakopani penis'? Muškarcima stvara velike probleme

Veličina penisa brine mnoge muškarce i zapravo je samo polovica muškaraca zadovoljna svojom. Ali, za neke muškarce postoji stanje koje utječe na to koliko dugo njihov penis izgleda, čak i ako je prosječne veličine. Iako to nije uobičajeno, na forumima se u pomoć javljaju ljudi koji se bore sa stanjem koje se zove ‘zakopani penis’, piše Metro.

Inače poznat kao skriveni penis ili retraktilni penis, a dr. Hane Patel objašnjava simptome, uzroke i tretmane koji su povezani s ovim stanjem. Rekla je: 'Ovaj izraz se koristi za penis normalne veličine koji može biti prekriven kožom, potkožnim tkivom i/ili masnoćom u prepubičnom području’.

Iako je neuobičajeno - jedna je studija otkrila da je prisutno u manje od 4% novorođenih dječaka u Japanu - dr. Patel objašnjava da je to stanje 'često urođeno'. 'To znači da je prisutan kada se beba rodi', kaže ona, ‘Ako ga odrasli dobiju kad su stariji, to je obično povezano s pretilošću’.

Kad je riječ o nuspojavama ili simptomima zakopanog penisa, dr. Patel objašnjava da to može utjecati na njihov seksualni život. ‘Neki muškarci s ukopanim penisom ne mogu postići erekciju ili im je erekcija prilično bolna’, kaže, ‘Neki muškarci koji mogu postići normalnu erekciju mogu otkriti da se zbog slojeva tkiva iznad njih tkivo može uzdići, ali penis ne’. Osim seksualne disfunkcije, liječnica dodaje i da uriniranje može biti teško, kao i održavanje penisa čistim.

Koja je razlika između zakopanog penisa i mikropenisa?

‘Zakopani penis je stanje u kojem muški penis postaje skriven unutar nabora kože ili masnoće', ponavlja dr. Patel, ‘Neki muškarci mogu imati mikropenis, ali ovo je drugačije stanje. Mikropenis je neobično mali penis koji se obično dijagnosticira pri rođenju. Sam penis je inače normalan kao i skrotum i perineum. Ako se netko rodi s ovim, to može biti zbog abnormalnosti u ligamentima i strukturama koje pričvršćuju penis za tijelo, a može se razviti i kasnije u životu’.

Mikropenisi su rijetki – javljaju se kod samo 0,6% muškaraca u svijetu, iako je to još uvijek značajan broj ljudi. Službena definicija mikropenisa je penis koji je maksimalno velik 7 cm u potpunoj erekciji.

Što uzrokuje zakopani penis?

Dr. Patel kaže da pretilost može uzrokovati zakopani penis, ali to nije jedini uzrok. ‘Možda postoji nedostatak kože penisa povezan s obrezivanjem ili traumom, Fournierovom gangrenom ili komplikacijama operacije povećanja penisa’, objašnjava ona, ‘Neki muškarci također mogu imati teški skrotalni limfedem koji također uzrokuje zakopani penis’.

Prema NHS-u, Fournierova gangrena iznimno je rijetka, ali po život opasna bakterijska infekcija tkiva ispod kože koje okružuje mišiće, živce, masno tkivo i krvne žile oko testisa, penisa i perineuma, odnosno područja između skrotuma i anus za muškarca.

Ovo je rijetka ozbiljna infekcija, koja se naziva nekrotizirajući fasciitis perineuma (nekroza znači: tjelesno tkivo je mrtvo ili umire zbog nedostatka protoka krvi ili bakterijske infekcije). Skrotalni limfedem je dugotrajno (kronično) stanje koje uzrokuje oticanje tjelesnih tkiva - u ovom slučaju skrotuma. Razvija se kada limfni sustav ne radi pravilno. Limfni sustav je mreža kanala i žlijezda u cijelom tijelu koja pomaže u borbi protiv infekcija i uklanjanju viška tekućine.

Kakav utjecaj zakopani penis može imati na zdravlje muškarca?

‘Ljudi su često nezadovoljni svojim izgledom i duljinom penisa, jer ga nije tako lako vidjeti, a funkcionalna duljina se pojedincu može činiti manjom’, objašnjava dr. Patel. Obično postoji i negativan utjecaj na mentalno zdravlje osobe.

Dr. Patel kaže: ‘Zakopani penis može uzrokovati probleme s emocionalnim i mentalnim zdravljem, osobito ako je to stanje posljedica morbidne pretilosti. I pretilost i zakopani penis mogu uvelike utjecati na muškarčevo samopouzdanje. Muškarci sa zakopanim penisom mogu patiti od depresije i tjeskobe i ako su zabrinuti zbog toga, trebali bi o tome razgovarati sa svojim liječnikom opće prakse’.

Koji je tretman dostupan za liječenje zakopanog penisa?

‘Ako je uzrok prekomjerna tjelesna težina, onda gubitak težine može poboljšati neke simptome kod onih koji imaju zakopan penis’, kaže dr. Patel. No, ovisno o uzroku, mogućnosti liječenja bit će različite za svakoga. Dodaje: '’Kako bi poboljšali izgled zakopanog penisa, kirurzi mogu ukloniti višak kože, masnog tkiva ili ožiljnog tkiva kako bi oslobodili penis’.

‘U kombinaciji s postoperativnim gubitkom težine, kirurški popravak zakopanog penisa može uvelike koristiti pacijentima poboljšanjem urinarne i spolne funkcije uz njihovu mentalnu i psihičku dobrobit’, kaže. U situaciji u kojoj se muškarac bori za 'erekciju prikladnu za penetrativni seks', to bi moglo imati 'negativne psihološke posljedice'. Dr. Patel savjetuje: ‘Psihološko savjetovanje može biti potrebno osobama koje su depresivne ili pod stresom zbog ovog stanja’.