Zbog tetovaža na licu odbio zaposliti vlastitog nećaka: ‘Sada mi prijeti tužbom za diskriminaciju!’

Zabrinuti ujak donio je odluku da ne zaposli svog nećaka zbog njegova izgleda. Vlasnik tvrtke rekao je da su tetovaže na licu bile odlučujući faktor koji je utjecao na njegov izbor, što je nagnalo njegovog nećaka da zaprijeti tužbom. Korisnik Reddita RK9Roxas opisao obiteljsku svađu u objavi, piše The Sun.

Objasnio da je izgradio vlastiti posao od nule, što mu je, pokazalo se, donijelo popriličnu zaradu. "Moj nećak je htio ući u posao jer je njegova sestra blizanka ušla sa mnom. Stvar je u tome što nije ponudio baš ništa", napisao je. Ujak je nastavio objašnjavati da okorjeli način života njegova nećaka nije odgovarao tvrtki. "Samo se zafrkavao, upadao u probleme sa zakonom, pušio, pio, a imao je i problema s bandama i tako dalje", opisao je.

VEZANI ČLANCI:

Rekao je da mu je mogao to sve oprostiti, ali ga je zamolio da se ne tetovira. "Što on napravi? Tetovira se na rukama, šakama, a nedavno i na licu, gdje je tetovirao mali križ, čak i nakon što mi je rekao da više neće ništa tetovirati. Ne mogu mu vjerovati", dodao je. Rekao je svom nećaku da, iako ne može raditi ništa u tvrtki gdje je licem u lice s klijentima, može preuzeti ulogu domara kako bi dokazao svoju radnu etiku.

"Pitao je zašto ne može komunicirati s klijentima, a ja sam mu stvarno rekao da je to zbog njegove tetovaže na licu među vidljivim drugima.Derao se i rekao je da ga diskriminiram i da to nije pošteno jer smo mi obitelj”,ispričao je. Ujak je dalje rekao da izgled njegovih zaposlenika predstavlja njegove vrijednosti. “Upravo sam rekao da sve koji rade sa mnom tretiram kao produžetak sebe, tako da me predstavljaju. Vidljive tetovaže šalju krivu poruku i koštat će me klijenata/novca, pa ako mu se ne sviđaju moji standardi za moj posao, ne mora raditi za mene, ali još uvijek može učiti od mene. Odjurio je", rekao je.

Nećak se vratio, prijeteći tužbom za nepravednu diskriminaciju. “Sad moj nećak priča da me tuži, a moja sestra mu pomaže, nećakinja je na mojoj strani, kao i sestrin muž. Budući da postoje različite strane, sada se pojavljuju mnoga pitanja koja nisu povezana s glavnom temom i priča se o razvodu. Možda će trebati dva odvjetnika", dodao je.

Nekoliko Redditora se javilo kako bi raspravili je li ujak u krivu ili nije. "Ti si kriv jer koristiš njegove tetovaže kao izgovor da ga ne zaposliš umjesto da mu kažeš istinu o tome zašto ga ne želiš zaposliti", napisao je jedan. "Ne zvuči pouzdano, niti zrelo", rekao je drugi. "Čini se da misli da mu morate dati posao, jer ste obitelj. Mislim da ne bi dobro radio i da bi rekao 'ali mi smo obitelj' svaki put kad bi ga ukorili", dodao je treći korisnik.

Djevojka otkrila: 'Želim izgledati kao Barbie, ali obitelj me se odrekla zbog plastičnih operacija'