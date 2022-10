Zaposlenik McDonald’sa ispričao: ‘Ovo su najčudnije stvari koje ljudi rade sa svojom hranom’

Zaposlenik McDonald'sa Dan Luke koji tamo radi godinama, otkrio je neke neobične stvari koje je primijetio da mušterije rade s hranom i pićem dok jedu u restoranu, a podijelio je i tri najčešće, piše Mirror.

Umakanje krumpirića u milkshake

Unatoč velikom izboru umaka, uključujući kečap, majonezu i bbq umak, kupcima, tvrdi, to i dalje nije dosta. No, umakanje krumpirića u milkshake nije nešto novo. Obožavatelji McDonald'sa tvrde da se to radi već dugi niz godina, te da je to odlična kombinacija. Milkshakeovi od jagode, čokolade i vanilije navedeni su kao savršeno prikladni umaci za krumpiriće, a vrlo je poznata i kombinacija krumpirića sa sladoledom.

Espresso u milkshakeu od vanilije

Noviji trend uključuje stavljanje čašice espressa u milkshake od vanilije. To je naime novi trend na Tik Toku, a poanta je da okusom podsjeća na Starbucks frappuccino, što je ledeno, slatko piće sa sirupom, na bazi kave, preliveno šlagom. Dan tvrdi da to radi sve više njih i da je s tim nastala prava ludnica.

Burger sa sladoledom

Dan kaže i da je mnogo puta vidio, po njemu, iznimno neobičnu kombinaciju, a to je paralelno jedenje burgera sa sladoledom.

- To je najčudnija stvar ikada. Vidjeli smo to dosta puta i još uvijek to viđamo. Ljudi očito vole kombinacije slanog i slatkog - zaključio je.

