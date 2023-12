Zaposlenica u klubu otkrila čudne stvari koje otkriju nakon zatvaranja: ‘Jedna osoba je ostavila test za trudnoću!’

Noćni klubovi su mjesta zabave gdje ljudi odlaze popiti piće i plesati do kasno u noć. No, iznenadili biste se što ljudi rade dok se opuštaju. Naime, jedna radnica u noćnom klubu otkrila je što sve ljudi ostavljaju iza sebe i to su poprilično neobični predmeti, piše The Sun.

Djevojka koja radi u, kako kaže, "najvećem, najprometnijem i najboljem noćnom klubu" u Škotskoj, otkrila je predmete uključujući testove za trudnoću i pakete jogurta. Na TikToku je podijelila pronađene predmete.

Najprije je otkrila vodič za turiste. "Dobro je vidjeti da vas je doveo do najboljeg mjesta u gradu." Drugi nasumični predmet su bili valjci za kosu, a zatim je uslijedio paket tableta, za koje se vjeruje da su za IBS, kao i bežične slušalice, malena kvačica za rublje, prazan paketić jogurta i sat. No, otkriće koje ju je najviše iznenadilo bio je negativan test na trudnoću koji je prikazala na kraju videa. U opisu je pisalo: “Ovdje su definitivno donesene odluke."

Videozapis je postao viralan s više od 164 tisuće ljudi koji su ga lajkali, kao i stotine koje su požurile u komentare kako bi podijelile svoja razmišljanja.“Odlično mjesto za napraviti test za trudnoću", napisao je jedan korisnik."Zamislite da ste djevojka koja je napravila test za trudnoću i vidite ovo", dodao je drugi. "Da imam malu kvačicu, 100% bih ju donio u klub", našalio se treći.

