Započela je novi posao i šokirala se pitanjem koje su joj postavili šefovi: ‘Bilo mi je neugodno!’

Jedna zaposlenica u uredu ostala je zapanjena nakon što joj je šef postavio neugodno i neprimjereno pitanje. Naime, žena je bila jedna od 20 novih osoba u tvrtki kada je rekla da je trening s menadžerima krenuo "čudno", piše The Sun.

Otišavši na Reddit kako bi saznala je li to preozbiljno shvatila, objasnila je: "Počela sam novi posao u uredu. Cijeli tim od 20 ljudi je novi. Radimo u smjenama od 10 sati, dok na treninzima radimo 7 sati, a posljednja tri imamo 'coaching'. U ovo vrijeme treniranja ne radimo ništa osim razgovora u sobi koja izgleda kao učionica. Tri sata je dugo i stoga razgovori mogu krenuti u čudnom smjeru. Međutim, jučer su oba šefa zamolila sve da kažu broj ljudi s kojima su spavali. Odbila sam, ali su drugi ljudi odgovorili i poslije su mi rekli da su bili pod velikim pritiskom da odgovore. Tim je sav muški, uključujući šefove, osim mene i još tri žene. U drugim razgovorima su nam šefovi govorili o slučajevima kada su varali svoje drage osobe i što vole tijekom seksa."

VEZANI ČLANCI:

Upitala je korisnike Reddita je li samo previše uštogljena jer smatra to neprikladnim, posebno 3 tjedna nakon što je počela s poslom, ili je to samo normalan radni razgovor. Korisnici društvenih mreža bili su čvrsto na ženinoj strani da je uredski razgovor prešao granicu. Jedan je inzistirao: "To apsolutno nije normalno i trebali biste to prijaviti svima i pronaći drugi posao."

Drugi se složio: "Niste pretjerali, to je potpuno neprikladan razgovor na radnom mjestu." U međuvremenu, treći je dodao: "Ja sam muškarac i da sam tamo, odmah bih to prijavio. To uopće nije normalno."

Žena je kasnije otkrila da planira prijaviti incident, ali neće odustati od posla. "Zapravo uživam u poslu, ima ogroman prostor za rast, tvrtka je također golema nacionalna tvrtka, ravnoteža između posla i privatnog života je fantastična i ne želim si to upropastiti kada želim napredovati. Ali negdje sam pročitala da postoji način anonimnog prijavljivanja stvari pa mislim da ću krenuti ovim putem."

Izgubila je pamćenje nakon ozljede mozga: 'Zaboravila sam čak i kćer i dečka!'