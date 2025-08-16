Zamijenila je bijelu mrlju na licu za pjegicu: Onda je dobila strašnu dijagnozu

Mnogi ljudi često zanemare ili pogrešno protumače rane znakove ozbiljnih bolesti, smatrajući ih bezazlenim tegobama poput umora, probavnih smetnji ili blage prehlade. Upravo zbog sličnosti simptoma s uobičajenim i prolaznim stanjima, ozbiljna dijagnoza se nerijetko postavi tek kada bolest već uznapreduje. Mala bijela mrlja blizu pjegica jedne žene pretvorila se iz bezazlene mrlje u potresnu dijagnozu. Dobrotvorna organizacija Cancer Research UK izdala je upozorenje ljudima da obrate pozornost na bijele tragove unutar svojih pjegica jer je to mogući znak raka.

Levi-Mariah je u početku bila nezainteresirana za bijelu mrlju, a onda se prestravila kada je saznala da se radi o raku kože. Organizacija zato sada poziva ljude da potraže liječnički savjet ako primijete bijelu mrlju jer se ova vrsta raka često može lako liječiti ako se otkrije na vrijeme. Bilo je potrebno napraviti duboki i dugački rez da bi se uklonio rak s lica Levi-Mariah, piše Mirror. "Svi govore o opasnostima solarija, ali nikad ne mislite da će se to dogoditi vama. Nikad nisam sanjala da ću dobiti rak kože na licu. Prestravilo me", objasnila je.

Izražavajući zahvalnost Levi-Mariah što je podijelila svoju priču, dobrotvorna organizacija potaknula je ljude da ovog ljeta budu oprezni s potencijalnim pokazateljima raka, navodeći tri jednostavna koraka za zaštitu. "Kada je Levi-Mariah pronašla malu, bijelu mrlju među pjegicama ispod oka, tada nije razmišljala o raku. Nije ni slutila da će joj tri mjeseca kasnije biti dijagnosticiran rak kože u ranom stadiju. Kod većine ljudi ova vrsta raka se ne širi, a može se ukloniti operacijom i nije potrebno daljnje liječenje. Međutim, Levijev karcinom zahtijevao je dubok i dug rez da bi se uklonili svi njegovi tragovi", objasnili su iz Cancer Research UK.

Neočekivana dijagnoza potpuno je promijenila njezin stav prema postizanju tamnog tena koji je oduvijek voljela. Levi-Mariah sada želi podići svijest o opasnostima solarija i što ljudi mogu učiniti da bi sigurno uživali na suncu. Kampanja za podizanje svijesti o suncu organizacije Cancer Research UK potiče sve da nađu hlad, pokriju se i redovito i obilno nanose kremu za sunčanje.

"Hvala vam što ste podijelili ovu važnu poruku", "Tako važna poruka o sigurnosti od sunca", "Prošli tjedan sam operirana zbog iste stvari. Uvijek koristim kremu za sunčanje jer mi je mama preminula od raka kože. Bila sam šokirana kada sam primijetila madež koji je mijenjao veličinu i boju. Ostanite jaki", samo su neki od komentara ispod Levinine priče. Nacionalna zdravstvena služba (NHS) potiče ljude da provjere svoju kožu zbog znakova raka.

Madeži koji mijenjaju veličinu, boju ili oblik mogli bi biti pokazatelji bolesti. Također biste trebali provjeriti ako primijetite bilo kakve druge tragove na koži. "Opekline od sunca povećavaju rizik od raka kože i ne događaju samo na odmoru. Ne postoji siguran ili zdrav način za dobivanje tamnog tena. Preplanulost ne štiti vašu kožu od štetnih učinaka sunca. Nastojte pronaći ravnotežu između zaštite od sunca i unosa dovoljno vitamina D iz sunčeve svjetlosti", savjetovala je NHS: