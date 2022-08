Zakasnio kući pa ostavio poruku mami: 'Znam da sam došao 9 sati prekasno, ali sam se otrijeznio!'

Ovo je urnebesan trenutak kada je tinejdžer stigao kući iz izlaska u 6 ujutro i ispričao se svojoj majci putem kamere na zvonu jer je zakasnio na dogovoreno vrijeme dolaska - u 21 sat prošle noći.

Josh Drape (18) iz Leigha, Manchester, otišao je na nekoliko pića jedne subote prošlog mjeseca, a njegova majka Suzi rekla mu je da dođe kući u pristojno vrijeme kako ne bi bio mamuran dan prije nego što počne novi posao, kako prenosi Daily Mail.

Ali ono što je započelo kao nekoliko krigli piva nakon utakmice u obližnjem pubu s prijateljima pretvorilo se u razularenu noć, koja je uključivala posjete noćnim klubovima u susjednim mjestima i gradovima.

I 18-godišnjak, koji je planirao doći kući do 21 sat, umjesto toga došao je devet sati kasnije u 5.56 ujutro mašući kameri priznajući da je 'kasnio par sati, ali uopće nije bio pijan'. Urnebesna snimka od 17. srpnja zatim prikazuje kako obavještava majku da je otišao u krevet i da ga može probuditi u 15 sati.

Otkrivajući da je njegov noćni izlazak počeo s 'policijskim satom' njegove majke, Josh je objasnio: "Moja mama je rekla, 'Slušaj, Josh, počinješ novi posao u ponedjeljak, pa budi doma u 21 sat. Ne želim da budeš mamuran dan prije nego što počneš svoj novi posao". Rekao sam, 'da, u redu'. Popio sam jednu kriglu i dok sam odlazio u 19 sati da bih ranije otišao kući, prijatelj mi je poslao poruku da se vozi i želim li otići na nekoliko pića. Pomislio sam: 'Imam još par sati vremena pa zašto ne'. Tamo smo ostali do ponoći."

Dodao je: "Mislio sam: 'Završit ću sad. Trebao sam biti kod kuće prije tri sata i mama će me ubiti', a onda su ostali predložili da uzmemo taksi do Levela u Boltonu. Rekao sam 'apsolutno nema šanse', ali sam bio nadglasan, pa sam očito morao ići s njima. Onda je bio provod u klubu do 5 ujutro. U jednom sam trenutku pomislio da ako već kasnim šest sati onda bih mogao i stvarno kasniti."

Na snimci zvona na vratima čuje se Josh kako govori: "Zdravo. Slušaj, mama - znam da si htjela da dođem kući u 21 sat, ali trenutno je 5.56 ujutro, pa kasnim nekoliko sati. Ali to je u redu, jer nisam pijan. Idem u krevet, a ti me možeš probuditi oko 15 sati. Da? Super."

Unatoč svim njegovim naporima da prilegne, Josha je probudila majka Suzi u 9 ujutro da ode i izvede dvogodišnjeg psa Colina u šetnju.

Josh je rekao: "Sljedeće sam se jutro probudio bez sjećanja, a onda sam pomislio da će me mama ubiti, ali samo se smijala. Govorila je kako sam blesav, a mom tati je to bilo urnebesno smiješno."

Josh je rekao da je zvono na vratima dobar izvor smijeha za njegove roditelje Suzi (48) i 46-godišnjeg Roya koji gledaju kroz njega dok doručkuju nedjeljom ujutro. I ne samo to, već je to dobar način da im da do znanja da je sigurno kod kuće.

Sljedećeg vikenda, Josh je ponovno upotrijebio kameru na zvonu kako bi obavijestio mamu da je kod kuće u 4.30 ujutro, našalivši se da je prilično rano prije nego što je okrenuo ključ u vratima i ušao unutra.

