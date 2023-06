Za obljetnicu stigla i sjajna vijest: pjenušac Ultra White Extra Brut dobio zlatni Decanter

Srijeda je bila doista velik dan za Vinariju Štampar. Vinska meka na Mađerkinu bregu, koja izgleda kao da ju je zamislio sam Dioniz, bila je mjesto slavlja 110. godišnjice postojanja vinarije ondje, a ta se proslava poklopila s doista sjajnom vijesti. Štamparov pjenušac Ultra White Extra Brut berbe 2020. ostvario je kod ocjenjivača znamenitog Decantera 95 bodova zasluživši tako zlato, drugo u kratkom razdoblju za ovu odličnu međimursku vinariju, i to oba za pjenušce Urban White. “Vino pokazuje vrhunsku uravnoteženost, s finim mjehurićima i svježom kiselinom koji dopunjuju njegov nježno kvasni, zaobljen okus i mednu aromatičnu notu. Vrlo je ugodan i zasigurno će osvojiti brojne obožavatelje”, zabilježili su ocjenjivači najvrednije nagrade u vinskom svijetu. Tko smo mi da proturječimo, odnosno možemo se samo složiti prije svega da je riječ o zaista odličnom pjenušcu. Ponovljen je tako uspjeh iz 2020. godine, kada je zlato dobiveno za berbu 2016., i time je Urban White najbolje ocijenjen pjenušac u novijoj hrvatskoj povijesti. Ukupno je Vinarija Štampar na ovogodišnjem Decanteru dobila pet medalja – osim zlata za Urban White, stiglo je i srebro za muškat žuti s 90 bodova, bronca za chardonnay Pro & contra s 87 bodova, a brončanu su medalju dobili i Sauvignon te pušipel Classic.

Treba dodati kako su uspjeh na ovogodišnjem Decanteru imali i neposredni susjedi s Mađerkina brega, vinarija Cmrečnjak, čiji je odležani Pušipel Sur Lie također osvojio zlato na ovogodišnjem Decanteru. Sjedeći tako na brijegu koji pruža nezamjenjiv i neponovljiv pogled, a popnete li se na vidikovac, ostvarite ćete vizuru koja seže, osim do Mađarske i Slovenije, i do Austrije, neki će reći da se po izrazito dobrom vremenu vidi Sljeme i Zagorje, pa i sve do Slovačke, slušali smo o povijesti ove vinarije. Dakle, još tamo jednog petka 27. lipnja popodne 1913. godine majstor Ištvan Grabar i vinar Andraš Novak zamislili su životnu vinsku viziju na broju 2 u Svetom Urbanu. Ta vizija živi i danas. No, obitelj Novakovih pravila je obična, priprosta i kratkovjeka vina, a vina iz ovih prostora poprimaju naglašeniji pečat osobnosti tek sredinom dvadesetih godina 20. stoljeća. Tada u posjed imanja i svih njegovih vinograda dolazi prva generacija obitelji Štampar. Vinariju počinje voditi Bojan Štampar, koji imanje iz mješovite poljoprivrede preusmjerava na vinogradarstvo i vinarstvo. Razvoj vinarije je stalan, a kad je nestalo prostora, 2014. godine kupljeni su i terasasti vinogradi na Mađerkinu bregu, ikoničnom položaju vinarstva ovoga kraja. Ovu već 110. obljetnicu bavljenja vinom Štampari su proslavili uz veliku tortu, koju je prerezala baka Ana, koja je gledala kako Bojan sa suprugom Danicom rođenje svakog od tri sina, Benjamina, Franje i Davida, posvećuje novim vinogradom.

Kako se iz vinarije s ponosom navodi, velika vina Štampar počinju svoj život već u vinogradu, kako je i nekada bilo. Počelo se sa samo 3000 trsova jedne sorte, u starohrvatskoj hrastovoj preši iz 1927. godine i jedva nekoliko trošnih bačava u malom podrumu. Danas Štampari tržištu nude izuzetno kvalitetna i nagrađivana vina od desetak reprezentativnih sorti Vinogorja Međimurje. Ta je kvaliteta dobila uzlet 1991. godine, kada na tržište dolaze prve butelje graševine te muškata žutog. Na poticaj velikog promotora vina u Hrvatskoj, Saše Špiranca, s drugim međimurskim vinarima šalju svoja vina na ocjenjivanje Decanter i IWC; počelo je s broncom, a nastavilo se s još 14 medalja, do ovih novih pet s Decantera.

– Najjednostavniji odgovor na vaše pitanje o tome kako se rade vina za zlatne Decantere jest – bez kompromisa. U pogledu kvalitete i kroz cijeli proces, od vinogradarenja do podrumarenja. Nikada nemam prevelika očekivanja. Znam da je naš pjenušac dobar, znao sam to i onda, ali se ne želim previše nadati, draže mi je iznenaditi se. Sada već imamo povelikih 14 hektara zemljišta, možda bude još koji hektar jer smo kupili još nešto zemljišta. Cilj je i dalje raditi na kvaliteti, možda još malo proširiti podrum i poboljšati opremu kojom bismo lakše i bolje radili. Uz naš vidikovac, koji je postao atrakcija, i dalje radimo naš objekt na otvorenom, ljetnu priču, ovdje radimo samo kada je vrijeme lijepo, na što su se ljudi naučili, pa nam taj ugostiteljski dio ovisi o vremenu. No zasad nam je to dovoljno, da bude upravo takva priča, da se lijepa vina piju po lijepom vremenu – rekao nam je David Štampar.