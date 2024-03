Vozila je 8 sati zbog kolegičnog vjenčanja: ‘Kad sam došla, nisu me pustili u salu!'

Jedna gošća vjenčanja ispričala je kako se vozila osam sati kako bi prisustvovala vjenčanju svoje kolegice s posla samo da bi je odbili jer nije pročitala sitna slova na pozivnici. Naime, žena je ispričala da je dovezla sebe i još jednu kolegicu na ceremoniju u Škotsko gorje kako bi prespavali u hostelu blizu mjesta gdje se vjenčanje održavalo, piše The Sun.

Nakon opuštajuće večeri, vlasnica pansiona ponudila se da će ih ujutro odvesti na događaj jer nije bilo dostupnih taksija. Bilo je to prvo vjenčanje kojem je prisustvovala u svojim ranim 20-ima. Detalje o tome kako se bizarna noć odvijala objavila je na Redditu kako bi dobila mišljenje zajednice o cijeloj situaciji.

"Ceremonija vjenčanja bila je tako lijepa, s keltskim vezanjem ruku i ceremonijom svijeća. Fotografirali smo se s mladenkom, družili se s ostalim gostima i taman smo ušli u prijevoz do recepcije gdje je trebala biti večera", ispričala je. No kad su stigli na svadbeni ručak, dvojac je shvatio da nešto nije u redu.

"Dolazimo do mjesta događaja i kao i svi drugi provjeravamo raspored stolova da vidimo gdje sjedimo, ali nismo mogli pronaći naša imena. Došao je voditelj ceremonije i tražio naše pozivnice na što je otvoreno rekao da smo pozvani samo u crkvu i na piće dobrodošlice te da sada moramo otići. Sitnim sitnim slovima pisalo je da naša pozivnica nije za večeru i ostatak proslave", dodala je.

Čovjek je preuzeo pozivnicu od žene prije nego što ih je zamolio da dođu kasnije. Žene su rekle da su bile ponižene, te da su se udaljile s mjesta događaja što je tiše moguće kako ih nitko ne bi primijetio. Bile su prepuštene sami sebi dok su ostali gosti uživali u obroku od tri slijeda, odlučivši se za pecivo i čaj u obližnjem kafiću, prije nego što su se vratile u svoj hostel kako bi se osvježile- Tada su objasnile situaciju vlasnici hostela, koja ih je odvezla do mjesta događaja. “Bila je bijesna i pokušala nas nahraniti. Prekorila nas je što je nismo zvale!", priznala je.

U 19 sati ljutita mještanka odvezla je ženu i njezinu kolegicu natrag na mjesto vjenčanja. “U tom su trenutku svi već bili lagano pijani jer su pili već pet sati”, dodala je. To je bio trenutak u kojem su žena i njezina kolegica shvatile da jedino one nisu bile pozvane na večeru. “Ni moja kolegica ni ja nismo shvatile da nismo uključene u cijeli događaj”, rekla je. I da sve bude još gore, mladenka je kasnije slučajno otkrila da je pozvala svoje kolege jer joj je šef rekao da bi to bilo pristojno napraviti. "Mislile smo da smo prijateljice”, napisala je shrvana žena. Provele su otprilike tri sata tamo prije nego što su ponovno otišle i popile piće u lokalnom pubu. "Na kraju smo imale zabavnu noć zbog mještana. Stvarno su spasili dan na više načina!", dodala je.

