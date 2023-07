Volite se kupati u bazenu? Budite pažljivi jer klor može imati neke posljedice na vas..

Nema boljeg osjećaja nego rashladiti se u hladnom bazenu, tijekom vrućeg ljetnog dana. No, ako se u bazenu nalazi klor, možda biste trebali dvaput razmisliti koliko često biste se trebali u njemu kupati. Naime, poznato je da klorirana voda ubija mikrobe u bazenu, osigurava bolju higijenu i štiti od mogućih infekcija, međutim klor ipak može izazvati i određene neželjene efekte. Ovo su neki od njih, piše Health.

Suha i iritirana koža: Suha koža često može biti posljedica prisustva klora i drugih tvari u vodi. Do sada nema poznatih slučajeva alergije na klor, međutim koža ipak može biti vrlo osjetljiva, što dovodi do reakcija poput: suhe kože, svrbeža, akni i osipa. Ako imate osjetljivu i problematičnu kožu, izbjegavajte kupanje u gradskim bazenima i redovno se mažite zaštitnim faktorom.

Suha kosa: Osim što može štetiti koži, klor nije dobar ni za kosu. Klorirana voda uklanja ulja koja štite kožu glave, što može učiniti vašu kosu suhom i sklonom pucanju. Također, klor razgrađuje proteine u kosi, što uzrokuje lakše lomljenje kose. Isto tako je može i dodatno posvijetliti.

Problemi s disanjem: Klor koji se oslobađa u zraku može biti štetan i za dišni sustav. Visoka koncentracija klora na bazenima i neprovjetreni zatvoreni prostori mogu dovesti do problema kao što su: kašalj, napad astme, curenje iz nosa, iritacija očiju. Zato je važno da obratite pažnju na neželjene efekte i da obavezno reagirate na promjene. Ako ih primijetite, odmah se javite liječniku.

Može izazvati iritaciju očiju: Klor i druge kemikalije za bazen mogu isprati tanak sloj suza koji prekriva vaše oči. Kao rezultat toga, klor može izazvati nuspojave na očima kao što su: svrbež, crvenilo, suhe oči i zamagljen vid. Plivači u bazenu s nakupljenim kloraminom mogu osjetiti iritaciju očiju poput crvenila i svrbeža očiju. Američka akademija za oftalmologiju predlaže ispiranje očiju slatkom vodom nakon plivanja kako biste lakše uklonili kloriranu vodu iz očiju. Kapi za oči također mogu pomoći u uspostavljanju ravnoteže suza, a nošenje zaštitnih naočala sprječava ulazak klorirane vode u oči.

Može dovesti do žutih zuba: Klor i druge kemikalije za bazene mogu uzrokovati stvaranje žutih i smeđih mrlja na zubima, poznatih kao plivački kamenac. To se bojenje događa jer je pH kloriranih bazena viši od vaše sline, koja razgrađuje proteine ​​koji štite zube od naprezanja i nakupljanja kamenca. Klorirani bazeni također mogu nagrizati caklinu, što povećava vjerojatnost da ćete se suočiti s mrljama. Međutim, malo je vjerojatno da će vam zubi požutjeti nakon posjeta lokalnom bazenu nekoliko puta tjedno. Istraživanja pokazuju da natjecateljski plivači i ronioci - osobito oni koji provode više od šest sati tjedno u bazenu - imaju veću vjerojatnost da će nakon nekog vremena razviti žute zube. U.S. Masters Swimming preporučuje pranje zubi prije plivanja kako bi se spriječilo nakupljanje kemikalija iz bazena na plaku. Nakon plivanja, isperite usta slatkom vodom ili vodicom za ispiranje usta s fluorom kako biste vratili pH u ustima. Četkanje može biti prestrogo za vašu caklinu nakon plivanja.

