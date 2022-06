'Vjenčali smo se prije 11 mjeseci i od tada imali seks samo tri puta... Što da napravim?'

– Moj suprug i ja smo novovjenčani, ali gotovo je kao da živimo u samostanu. U braku smo 11 mjeseci, ali u tom periodu imali smo seks samo tri puta. On ima 32, a ja 28 godina, a realnost je da živimo više kao časne sestre nego kao par. Zabrinuta sam što me nikad ne želi dirati. Bojim se da misli da sam neprivlačna – napisala je jedna djevojka za The Sun.

Kaže da je previše pritiskala na seks, što ga odbija, a ona zbog toga počinje biti ovisna o svom vibratoru i nije sigurna što da napravi. Može predvidjeti da sljedeći put kad će imati seks je na godišnjicu braka i njezin rođendan, a onda ništa.

– Vaš muž bi mogao imati manji seksualni nagon od vas. Možda se osjeća slabo ili pod stresom, ili može osjećati da postoji problem s vašom vezom. Najmanje vjerojatno objašnjenje je da ga ne privlačite. Morate razgovarati, ali izvan spavaće sobe. Objasnite kako se osjećate i pitajte ga što mu se događa. Možda imate veći seksualni nagon, u tom slučaju ćete možda oboje morati napraviti kompromis. Preporučila bih posjet savjetniku za seks i odnose – odgovorila joj je Deidre.

