Veo misterije: Ovo su najtajanstveniji horoskopski znakovi

Može biti frustrirajuće nikada ne znati netko misli. Jesu li samo loše volje ili ste ih vi razljutili? Žele li napustiti zabavu ili su samo malo sramežljivi? Iako to možda neće umanjiti vašu frustraciju, pokazalo se da bi ovo zagonetno ponašanje moglo biti posljedica njihovog horoskopskog znaka, piše Best Life.

Djevica (23. kolovoza - 22. rujna): Djevice su tihe i zamišljene. Također uvijek analiziraju sve i svakoga oko sebe. ‘One svoje karte drže blizu sebe, radije promatraju i računaju nego dijele’, kaže Raquel Rodriguez, astrologinja i osnivačica Your Zodiac-a. Dodaje da ih ovaj analitički pristup čini tajanstvenima jer uvijek razmišljaju, ali ne govore uvijek ono što im je na umu.

Jarac (22. prosinca - 19. siječnja): Ovaj vrijedan i jednostavan horoskopski znak ponekad djeluje tajanstveno – iako im to nije namjera. ‘Jarac svijet vidi kao normalnu vrijednost’, kaže astrologinja Kovach, ‘Ironično, iako je Jarac praktičan i izravan, vjerojatno će se za njih pretpostaviti da čuvaju dublju misteriju upravo zato što ne nose srce u rukavu’.

Vodenjak (20. siječnja - 18. veljače): Nitko ne razmišlja na potpuno isti način kao Vodenjak. ‘Nikad ne znate na koju će jedinstvenu ili neobičnu ideju sljedeće doći’, kaže Rodriguez. Ti su intelektualci toliko zauzeti hipotezama da se rijetko otvaraju drugima, ‘više vole ostati po strani nego se družiti’, dodaje Tara Bennet, astrologinja i duhovna trenerica. Ne samo to, nego se stalno prilagođavaju i razvijaju što ih čini nepredvidljivijima od većine.

Ribe (19. veljače - 20. ožujka): Ribe često lebde između svog svijeta mašte i stvarnog života, pa ih može biti teško pročitati. ‘Oni su u stanju stalne promjene, prelaze s jedne ideje na drugu i ostavljaju druge da se pitaju što smjeraju’, primjećuje Rodriguez. Ali, prema Kovach, oni su također misterij za sebe: ‘Ako se čini da je teško shvatiti Ribe, to je zato što i one moraju proći kroz slojeve zbunjenosti kako bi došle do svojih srži želja i osjećaja’.

Blizanci (21. svibnja - 21. lipnja): Blizanci su društveni leptiri zodijaka, uvijek sklapaju prijateljstva i uče nove stvari, ali njihova nepredvidivost čini ih tako tajanstvenima. ‘Baš kad mislite da ih razumijete, oni otkrivaju novi aspekt svoje osobnosti’, kaže Rodriguez, ‘Njihovi eklektični interesi i svestrane osobnosti znače da se mogu baviti širokim rasponom tema, ostavljajući druge da se pitaju o pravoj osobi iza bezbrojnih maski’.

Škorpion (23. listopada - 21. studenog): Astrolozi se slažu da je Škorpion bez sumnje najtajanstveniji horoskopski znak. Bennet kaže da su oni ‘definicija zagonetki’ jer ‘pomno čuvaju svoje osjećaje’ i ‘duboko su tajnoviti’. Ponekad Škorpionova tajnovitost može postati opasna - ili, u najmanju ruku, manipulativna. ‘Ako se previše približite najdubljim tajnama Škorpiona, oni rođeni u ovom znaku su poznati po tome što sabotiraju svoje veze ili prijateljstva’,, kaže Kovach, ‘Ova obrana pomaže spriječiti druge da ikada doista otkriju Škorpiona. Oni štite svoje temeljne želje i tajne kao način da zaštite svoju ranjivost’.

