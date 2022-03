'Već treći put ostavljam partnericu zbog jedne ljubavnice, kako da ostanem vjeran?'

Dok nisam naletio na jednu djevojku, mislio sam da sam zadovoljan sa svojom partnericom, no kad su nam se nedavno pogledi sreli u prolazu, znao sam da još uvijek želim biti s njom. Već sam dvaput zbog te žene, koja mi je bila i ljubavnia, ostavio djevojku i oba mi je puta oprostila, napisao je jedan muškarac anonimno za The Sun.

Sada je, kaže, ponovno želi ostaviti, ali ne zna kako joj to reći. Ima 44 godine i s partnericom je već 20 godina. Zajedno imaju dvoje djece tinejdžera. Prije tri godine imali su problema. Pa kad je svoju ljubavnicu sreo u lokalnom pubu, osjećao je da je ona prava za bijeg od svađa kod kuće...

– Ono što je počelo kao prijateljstvo brzo se pretvorilo u strastvenu vezu. Kad je moja partnerica to saznala, bilo joj je slomljeno srce. Osjećao sam se loše, prekinuo sam odnose s drugom ženom i pristao sam pokušati ponovno. No, nisam mogao prestati razmišljati o svojoj ljubavnici. Rekla mi je da osjeća isto i počeli smo se sastajati u tajnosti – nastavio je.

Nakon velike svađe partnerica ga je izbacila i on je uselio kod te druge žene. Nakon tri tjedna shvatio je da je napravio veliku pogrešku pa je molio svoju partnericu da se vrati i ona je pristala. To je bilo prije dva mjeseca. Od tada je sve manje više dobro, no ne i u spavaćoj sobi. Zato je, kad je prošlog tjedna ponovno naletio na bivšu, odmah opet poželio biti s njom...

– Vrijeme je da odrastete i da se prestanete ponašati kao dijete kojem je dosadno i koje ne može odlučiti s kojom igračkom se želi igrati. Ne tretirajte svoje partnere kao igračke. Oni su ljudi s osjećajima. Ne možete ih po volji uzimati i ostavljati. Još gore, petljate se u živote svoje djece. To bi moglo imati ozbiljne posljedice na njihov razvoj i na vaš odnos s njima. Ako niste zadovoljni svojom vezom, razmislite o prekidu. Ali ako želite da stvari funkcioniraju, uklonite bivšu iz svog života i poradite na seksu s partnericom – odgovorila mu je Deidre.

