Vagu čekaju nove ljubavne prilike, Vodenjak razmišlja o bivšima, a Jarac je na tom polju neispunjen

OVAN

LJUBAV: Tokom ovog tjedna ojačat će povjerenje u vašem privatnom životu. Napokon ćete s drugom stranom moći razgovarati otvorenije, premda stoji da važete svaku svoju riječ. Poboljšanje će vas ohrabriti i da više izlazite, pa će se samci upustiti u udvaranja.

KARIJERA: Vjerojatno će vas podržati komunikativni i otvoreni ljudi jer će uvidjeti vaš trud. Bit će vam drago, premda ćete osjećati blage posljedice stresova. Sad možete raditi malo lakše i bez pritiska. Oslonite se na one koji vas podržavaju.

ZDRAVLJE&SAVJET: Opustite se vježbajući jogu.

OCJENA: LJ 4, K 5, Z 4



BIK

LJUBAV: Postat ćete mirniji i zadovoljniji. Čitat ćete misli i osjećaje partnera. Zato ćete pričati samo o bitnim temama. Ljubav će vam vjeorjatno biti uzvraćeno na lijep način. Oni koji su još sami bit će zanimljivi drugima i rado pozivani u društvo.

KARIJERA: Nakon što ste možda morali pognuti glavu, prepoznat ćete da dolazi vrijeme za borbu. Sve ste spremniji jasno i glasno izraziti svoj stav, a ako se netko snjim ne slaže, vi ćete iznijeti argumente. Nećete odustati sve dok se ne potigne kompromis.

ZDRAVLJE&SAVJET: Budite ono što jeste.

OCJENA: LJ 5, K 4, Z 4



BLIZANAC

LJUBAV: Zamišljat ćete se u ulozi velikog zavodnika, no prilika za to bit će više u vašoj mašti nego u stvarnosti. Ipak, ono što ulovite, bit će dobro. Zato se dotjerajte se i izađite među ljude. Samo neka vaša očekivanja budu malo realnija.

KARIJERA: Na radnom mjestu bit će sve više događaja. Ne samo na temu redovnih zadataka, nego će se aktivirati i događaji povezani s ljudskim odnosima, uvjetima rada, uslugama koje dobivate ili pružate. Neki će biti pretrpani poslom.

ZDRAVLJE&SAVJET: Napravite bolji plan i red. Potom ga primjenite.

OCJENA: LJ 4, K 5, Z 4



RAK

LJUBAV: Između vas i voljene osobe svakim će danom biti sve više razmjena ideja, razumijevanja i sklada, a povjerenje će rasti. Bit ćete zadovoljni i sretni što je tako. Oni koji su još sami kontakt će započeti nekako znanstveno.

KARIJERA: Ponekad vam se čini kao da posao stane kad vas nema, a čim se vi pojavite sve krene. Rezultat je to vaše spretnosti i talenta za komunicirate sa svakim. I ovih dana to će doći do izražaja, pa će vas mnogi zvati da im se pridružite.

ZDRAVLJE&SAVJET: Aktivirajte svoj stari hobi.

OCJENA: LJ 5, K 4, Z 4



LAV

LJUBAV: Oni koji su još sam povremeno će dvojiti da li izaći li ostati kod kuće gdje će se osjećati zaštićeno i dobro. Ipak, ako krenu među ljude, postoji mogućnost da se tamo počnu osjećati još bolje. Zato bi bilo šteta propustiti priliku za novo poznanstvo.

KARIJERA: Isprobavat ćete različite opcije poslovanja koje bi mogle donijeti zaradu. Neki će čak eksperimetnirati. Ova igra donijet će vam i određenu radost jer neće biti dosadno. Ipak, važno je da štedite svoju snagu jer će vam nedostajati energije.

ZDRAVLJE&SAVJET: Poradit ćete na svom stilu.

OCJENA: LJ 5, K 4, Z 4



DJEVICA

LJUBAV: Kako tjedan bude odmicao, bit će sve više poziva i prilika za izlaske, zabave, provode, ludovanja i ljubavi. Vjerojatno ćete biti rado viđen gost, a i vi sami trudit ćete se da ništa ne propustite. Bilo u vezi, bilo sami, dobro ćete se provoditi.

KARIJERA: U temama povezanim sa ulaganjima, sponzorima ili nekretninama doći će do malog zatezanja, a vi ćete sve to morati sagledati, proanalizirati i donijeti odluke koje će usmjeriti daljnji tijek razvoja. Pokušajte biti što objektivniji i ne žurite.

ZDRAVLJE&SAVJET: Ne zaboravite se odmarati.

OCJENA: LJ 5, K 4, Z 4



VAGA

LJUBAV: Mnoge lijepe ljubavne prilike nizat će se u vašem privatnom životu, tako da ponekad nećete znati što izabrati. Usredotočite se na ono što volite, osvijestite svoja očekivanja, pa ćete se znati ispravno postaviti prema svemu i svakome.

KARIJERA: Mogućnost da se kreativno izrazite bit će najbolji dio posla ovaj tjedan. Sve ostalo bit će povezano sa stresovima ili malim borbama u kojim ćete izgarati. Uspjet ćete postaviti neke stvari, ali na kraju ćete biti dosta umorni.

ZDRAVLJE&SAVJET: Naspavajte se.

OCJENA: LJ 5, K 4, Z 4



ŠKORPION

LJUBAV: Pred vama su dani u kojim ćete imati prilike trenirati toleranciju, diplomaciju, strpljenje. Upravo o tim vašim osobinama ovisit će i kvaliteta vašeg ljubavnog života. Želite li biti zadovoljni, dopustite drugoj strani da i ona nešto vodi.

KARIJERA: Rado biste promijenili svoj sustav procjene ljudi. Poradit ćete na tome. Ovaj put vaši kriteriji bit će viši, a pratit će ih i vaša veća otvorenost prema drugima. Samo kroz jasnu komuniakciju sklapat ćete bolje poslovne dogovore.

ZDRAVLJE&SAVJET: Mijenjate sebe.

OCJENA: LJ 4, K 4, Z 4



STRIJELAC

LJUBAV: Sve ćete se više baviti svojim privatnim životom i žudjeti za ljubavlju. Mali nesporazumi ili greške u koracima bit će prolaznog karaktera. Većina toga ipak će vam ići na ruku, pa se potrudite izaći van i potražiti drutšvo ako ste još sami.

KARIJERA: Oni koji traže posao mogli bi biti pozvani na razgovor koji obećava. Nije isključeno da posao dobiju. Oni koji već rade bit će skloni pokazivati emocije na radnom mjestu ili će u svom poslu istinski uživati. Bit će zadovoljni.

ZDRAVLJE&SAVJET: Potražite hobi povezan s ljudima.

OCJENA: LJ 4, K 5, Z 4



JARAC

LJUBAV: Postat ćete društveniji jer će vas okolnosti navesti na to. Ipak, vaše srce vjerojatno neće biti sasvim ispunjeno. Mnogi će izlaziti zajedno u veće grupe ljudi i neće se osamljivati. Dobra zabava je zagarantirana, ali ne mnogo više od toga.

KARIJERA: Ozračje na radnom mjestu bit će dobro. Unatoč povremenom umoru, vi ćete raditi lakše. Odnosi s kolegama također će postati bolji. Male nespretnosti u vašem izražavanju nadomjestit ćete ljubaznim stavom i ozbiljnim radom.

ZDRAVLJE&SAVJET: Dobro bi vam išao individualni sport.

OCJENA: LJ 4, K 5, Z 4



VODENJAK

LJUBAV: Ako ste još sami i tražite ljubav, vjerojatno ćete maštati. Ovo su dani kad će većina vas prebirati po nekim davnim ljubavnim sjećanjima ili čitati između redova gledajući svoju najdražu osobu. Neće biti dosadno, no ni senzacionalno.

KARIJERA: Što god se našlo na dnevnom redu, vi ćete biti glavni koordinator posla ili diplomat koji će svojom vještinom komunikacije stvari usmjeriti onamo kao treba. Vaši potezi dobit će na značaju, pa pazite što radite.

ZDRAVLJE&SAVJET: Bilo bi dobro otići u prirodu i tako napuniti baterije.

OCJENA: LJ 4, K 4, Z 5



RIBE

LJUBAV: Vaša potreba da budete zaštićeni bit će sva jača, a uz to ide i život u tišini. Barem kad se radi o ljubavi. Više vam neće biti važne atrakcije, nego ćete uspjeti uživati u sasvim malim i običnim situacijama. To je zrelost, bilo para, bilo osobe.

KARIJERA: Ono za što se borite ispravno je, ali treba bolje surađivati s drugima. Barem sada. Neki će također gledati da usavrše svoju stručnost. Oni koji uče bit će svakako na dobitku. Studeni uče s voljom i imajmu rezultate.

ZDRAVLJE&SAVJET: Bit će planova za daleka putovanja.

OCJENA: LJ 4, K 4, Z 5



NAJSRETNIJI ZNAKOVI OVAJ TJEDAN: Ovan, Lav, Jarac