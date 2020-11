Uspon na Sinjal, najviši vrh Hrvatske

Vrh Hrvatske Sinjal na Dinari na 1831 metar u aktivnom je odmoru pod “mora se”. Predivna je ta Dinara, a do vrha se do nje može, primjerice, iz Kijeva, pješice, a nešto brže terencem – pokraj planinarske kuće Brezovica pa još desetak minuta prema vrhu. Večernjakovi novinari imali su priliku tijekom najave proglašenja Dinare Parkom prirode do Sinjala, vrha Hrvatske, planinariti prije pola godine s kraljem planinarenja Stipom Božićem, naučiti nešto o planinarenju, ali i o novinarstvu!? Ali ‘ajmo redom.

Oko sat i nešto više hodali smo travnatom i kamenom stazom, vijugavom i uskom, zapravo kozjom, ali ne preteškom. Biti u šumi, jedan dio koje je, kako nam je rečeno, “prapovijesne vrste”, uz životinje koje ne vidite, a znate da su tu (medvjed, vuk, lisica, vepar, divokoza, orao, sokol...) predivan je osjećaj. Na Dinari, divljoj planini, prožima vas čudan osjećaj, kao da osjetite pogled predivnih i opasnih zvijeri. A tek osjećaj kad stigneš na vrh domovine. I to s kraljem.

– Znaš li zašto Stipe Božić uvijek stigne prvi? Jer uvijek drži isti ritam, a ovi drugi potegnu pa se umore – zlata vrijedan je bio planinarski savjet koji sam čuo dok sam se penjao iza Stipe Božića. A evo i jedna Stipina anegdota pri samom vrhu Dinare. – Kad sam bio na Himalaji, dao sam intervju da sam išao bez šerpi (vodiča). Netko je to ispravio pa je izašao naslov da je Stipe Božić bio na Himalaji bez lonaca – ispričao je Božić.

Šalio se ili ne, nama je na Sinjalu poentirao: “Dinaru uvijek preporučujem!”

Dinara – 12. park prirode u Hrvatskoj

Foto: Duško jaramaz/Pixsell

Masiv Dinare Troglav i Kamešnica – zatim izvorišni dio i gornji tok rijeke Cetine te krška polja uz Cetinu – Hrvatačko, Paško i Vrličko – činit će budući park prirode, dvanaesti po redu u Hrvatskoj. Dinarski je krš međunarodno prepoznat fenomen koji obuhvaća puno šire područje. Ime je dobio po Dinari, planini u Dinarskom gorju, koja se nalazi na prirodnoj granici Hrvatske i Bosne i Hercegovine i koja dijeli Livanjsko polje od Sinjskoga. (mb)

Pješačka ruta u trajanju od dva i pol sata

Foto: Duško jaramaz/Pixsell

Tko želi pješice na Dinaru, planinu s divovskim vapnenačkim stijenama i prostranim livadama suhe trave gdje vode gotovo da i nema, može poći od planinarskog doma Brezovac, odakle do vrha može stići za dva i pol sata. Može se krenuti iz sela Glavaša kod Kijeva, no za taj uspon treba pet sati.Iz Hrvatskoga planinarskog saveza preporučuju da se izlet i uspon na Dinaru planira na dva dana, s kampiranjem na Cetini i odsjedanjem u nekoj od planinarskih kuća na Dinari. (mb)

Slap Krčića pada s 22 metra visoke stijene

U zaseoku Kovačić, predgrađu Knina, slap je Krčića koji se spušta niz stijenu visoku 22 metra. S obzirom na to da je najviši vrh u Hrvatskoj, Dinara je i prekrasan vidikovac. S nje se osobito lijepo vidi jezero Peruća te naselja koja se nižu uz jezero i državnu cestu od Karlovca do Splita. Pogled ipak najviše zaokupljaju planine Svilaja, Promina i Troglav, prvi susjedi Dinare. Zbog svojih je specifičnosti i prirodnih ljepota Dinara velik turistički i planinarski potencijal Hrvatske. (mb)